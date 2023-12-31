Российские кинотеатры проведут ретропоказы в новогодние праздники

«Если говорить про альтернативные показы, у нас в новогодние праздники есть спектакли в рамках проекта «Театр в кино». <…> Также есть ряд ретроспективных показов в честь одного из наших любимых режиссеров – Марка Захарова, с 1 по 5 января у нас будет пять картин в ретроспективной программе. Также мы будем показывать участника Каннского кинофестиваля – фильм «Химера» тоже выходит на широкий экран», – сказала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.