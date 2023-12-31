Российские кинотеатры проведут ретропоказы в новогодние праздники
В новогодние праздники российские кинотеатры проведут для зрителей ретроспективные показы. Об этом журналистам сообщили представители киноиндустрии.
«Если говорить про альтернативные показы, у нас в новогодние праздники есть спектакли в рамках проекта «Театр в кино». <…> Также есть ряд ретроспективных показов в честь одного из наших любимых режиссеров – Марка Захарова, с 1 по 5 января у нас будет пять картин в ретроспективной программе. Также мы будем показывать участника Каннского кинофестиваля – фильм «Химера» тоже выходит на широкий экран», – сказала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
Директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Елена Захарова отметила, что в новогодние праздники помимо крупных блокбастеров зрителям также представят альтернативные кинофильмы.
«В Новый год у нас будет определенная серия спецпоказов, и в некоторых кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга мы представим отреставрированную версию фильма «Алые паруса», это наша советская классика», – пояснила она.
Показы спектаклей в рамках проекта «Театр в кино» также пройдут в кинотеатре «Иллюзион».
«Совместно с проектом «Театр в кино» у нас есть новогодняя программа, мы покажем киноспектакль «Щелкунчик», «Пиковую даму» и фильм-оперу «Ночь перед Рождеством», – рассказала специалист по программной деятельности кинотеатра «Иллюзион» Юлия Цой.
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