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Возвращение Джокера, продолжение «Дюны» и «Гладиатор 2»: самые ожидаемые фильмы 2024 года

В этом году нас ждет перезагрузка хорошо известных проектов — Тим Бертон спустя 35 лет выпускает вторую часть "Битлджуса", а Ридли Скотт работает над новым "Гладиатором". Еще скоро мы увидим предысторию "Властелина колец", третью часть "Дэдпула" и новый фильм про Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли.

Самые ожидаемые фильмы 2024 года
© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2024 год.

Из российских премьер ждем "Мастера и Маргариту" и "Сто лет тому вперед" по мотивам повести Кира Булычева. Рассказываем подробнее об этих и других проектах.

Видео дня

"Дюна: Часть вторая"

Премьера запланирована на 1 марта

В основу "Дюны" Дени Вильнева лег одноименный научно-фантастический роман Фрэнка Герберта. Первая часть фильма вышла в 2021 году, при этом этом режиссер сразу обозначил, что в нее вошла приблизительно половина событий книги: то, что картина получит продолжение, было решено изначально. Выход второй части был намечен на осень 2023 года, но из-за забастовки актеров в Голливуде его пришлось перенести.

Тимати Шаламе вернулся к роли Пола Атрейдеса, наследника знатного рода. В конце первого фильма он лишился своего королевства, потерял отца и друзей и бежал в пустыню планеты Арракис. Вопреки желанию матери, леди Джессики (Ребекка Фергюсон), он убедил коренных жителей фременов, что достоин стать одним из них. Во второй части Полу предстоит свыкнуться с жизнью в пустыне, найти общий язык с ее обитателями и сделать выбор между любовью к Чани (Зендея) и ответственностью за судьбу вселенной. В фильме также снялись Хавьер Бардем, Остин Батлер, Кристофер Уокен и Леа Сейду. Известно, что Вильнев планирует выпустить и третью часть, если вторая покажет хорошие результаты в прокате.

"Мастер и Маргарита"

Премьера запланирована на 25 января

Фильм в стиле фэнтези Михаил Локшин ("Серебряные коньки") снял по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова и биографии самого писателя. Действия картины разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель внезапно оказывается в центре скандала, и его карьера рушится на глазах — спектакль по его пьесе снимают, коллеги начинают его игнорировать. Вскоре ставший изгоем автор знакомится с Маргаритой. Она вдохновляет его написать новый роман, персонажами которого станут люди из их окружения, а главным героем — Воланд. Его прототипом стал загадочный иностранец, с которым писатель не так давно познакомился. Постепенно вымысел мастера смешивается с реальностью. В фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев, Леонид Ярмольник и другие знаменитости. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

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"Джокер: Безумие на двоих"

Премьера запланирована на 2 октября

Режиссер Тодд Филлипс задумывал картину "Джокер" (2019) как самостоятельное произведение без продолжения. Но после успеха фильма у зрителей и жюри крупнейших смотров он решился снять сиквел. Главным героем вновь стал сыгранный Хоакином Фениксом безумный комик, который, обидевшись на несправедливость мира, превратился в злодея и убийцу. О сюжете второй части неизвестно практически ничего — разве то, что одной из ключевых станет любовная линия между ним и Харли Квинн (Леди Гага). Она тоже героиня вселенной DC Comics, известная тем, что работала в психиатрической больнице, а позже сама оказалась в ней как пациентка.

Поскольку Филлипс в первом фильме лишь вдохновлялся комиксами и дал довольно неожиданную трактовку образа Джокера, в каком амплуа предстанет Харли, остается загадкой. Но вполне вероятно, что встретятся влюбленные именно в лечебнице "Аркхем", куда главного героя поместили в конце первой части. Бюджет нового фильма почти в три раза выше, чем у предыдущего: вероятно, зрителей ждет еще больше экшена и безумия.

"Битлджус-2"

Премьера запланирована на 6 сентября

"Битлджус" (1988) был первым громким фильмом в карьере Тима Бертона. Идея снять продолжение фантастической комедии про призрака-"биоэкзорциста", который оказывает услуги по изгнанию людей другим привидениям, преследовала режиссера несколько десятков лет, но по разным причинам производство проекта откладывалось. И вот наконец Битлджус, которого вновь сыграет Майкл Китон, возвращается: судя по всему, он продолжит заниматься своим делом и, возможно, захочет довести до конца начатое в прошлой части — жениться на Лиде (Вайнона Райдер). Одна из главных ролей — у Дженны Ортеги, звезды сериала Бертона "Уэнсдей", также в фильме снялись Кэтрин О’Хара, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

"Гладиатор-2"

Премьера запланирована на 22 ноября

Еще один сиквел, ждавший своего часа долгие годы. В режиссерском кресле вновь Ридли Скотт, перед которым стояла амбициозная задача удержать планку — в 2001-м его "Гладиатор" был признан лучшим фильмом на "Оскаре" и получил множество наград на других премиях. Известно, что действия "Гладиатора-2" будут разворачиваться через 20 лет после событий, показанных в первом фильме. На смену императору Коммоду, которого играл Хоакин Феникс, придет его племянник Луций (Пол Мескал), он и станет одним из главных героев. Изначально создатели сиквела думали добавить в сценарий немного фантастики и в том или ином виде "воскресить" погибшего в первой части Максимуса, но позже от этой идеи отказались, поэтому Рассела Кроу мы не увидим. Зато к роли Луциллы вернулась Конни Нильсен. Также в фильме снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Мэтт Лукас и другие.

"Властелин колец: Война рохирримов"

Премьера запланирована на 13 декабря

Кинотрилогия "Властелин колец" Питера Джексона оказалась настолько популярной, что породила и цикл спин-оффов, где главным героем стал хоббит Бильбо Бэггинс, и сериал "Кольца власти". Режиссером новой картины выступил Кэндзи Камияма, известный работой над аниме-сериалом "Призрак в доспехах". Действия "Войны рохирримов" разворачиваются за 260 лет до событий, описанных в романе Толкина "Властелин колец". Зрители узнают историю Хельма Молоторукого (Брайан Кокс), короля Рохана, который вынужден защищаться от армии дунландцев. Одним из ключевых эпизодов, предположительно, станет оборона крепости Хорнбург в Хельмовой Пади. Известно, что Миранда Отто вновь появится в роли Эовин.

"Сто лет тому вперед"

Премьера запланирована на 18 апреля

Фантастический фильм по мотивам одноименной повести Кира Булычева, которая в советские годы легла в основу картины "Гостья из будущего". Главный герой Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) живет в сегодняшней Москве, ходит в школу, слушает рэп и не особо задумывается о будущем. По стечению обстоятельств он становится обладателем "космиона" — устройства, которое может перемещать на 100 лет вперед и возвращать обратно, а еще знакомится с Алисой Селезневой (Даша Верещагина). Благодаря путешествиям во времени Коля узнает, что будущее землян под угрозой: космические пираты (Юра Борисов и Александр Петров) готовят наступление. Параллельно с этим Алиса пытается разыскать в прошлом свою маму, которую потеряла еще в детстве. Также в фильме снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук.

"Каскадеры"

Премьера запланирована на 3 мая

Райан Гослинг машет рукой слащавому образу Кена: в боевике Дэвида Литча (Дэдпул-2", "Быстрее пули") он сыграл брутального парня, правда слегка потрепанного жизнью. Его героя зовут Колт, год назад он завершил карьеру каскадера, чтобы заняться здоровьем — и физическим, и психическим. Но ему приходится вернуться в профессию: он получает работу на съемках фильма, режиссером которого выступает его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант). Кажется, Колт все еще неравнодушен к ней, и ему выпадает шанс вновь завоевать ее сердце, когда внезапно исчезает исполнитель главной роли. Каскадер решает помочь Джоди разобраться со всеми проблемами — и на съемочной площадке, и за ее пределами. В фильме также снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм и Ли Мэйджорс.

"Дэдпул-3"

Премьера запланирована на 26 июля

Райан Рейнольдс вновь вернулся к роли Дэдпула — дерзкого наемника, который обладает суперспособностью регенерации и может пережить практически любые ранения. Режиссером сиквела выступил Шон Леви ("Ночь в музее"), а еще это первый "Дэдпул", производством которого занималась компания Walt Disney Studios. Подробности сюжета не разглашаются, но, судя по всему, движущей силой станут перемещения во времени — на это намекала и сцена после титров второй части, в которой Дэдпул исправлял ошибки прошлого. Среди главных героев мы увидим Росомаху в исполнении Хью Джекмана: вероятно и он, и Дэдпул, попадут во внимание агентов Управления временными аномалиями. Скорее всего, определенную значимость будут иметь события фильмов "Люди Икс", персонажем которых и является Росомаха. Также в проекте снялись Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и, предположительно, Ченнинг Татум.

"Министерство неджентльменских дел" 

Дата выхода неизвестна

Гай Ричи работает над фильмом по мотивам книги Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". В целом благодаря ее названию можно догадаться, о чем приблизительно пойдет речь. Действия картины развернутся накануне и во время Второй мировой войны. Согласно синопсису, Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар по Германии, которая громит британские войска в Европе. Однако он призывает прекратить сражаться по принятым правилам ведения боя и дает распоряжение создать группу воинов, которые смогут ударить по тылу врага. В фильме снимаются Алан Ричсон ("Голодные игры: И вспыхнет пламя"), Генри Кавилл ("Ведьмак"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве"), Кэри Элвис ("Очень странныедела"), Генри Голдинг ("Джентльмены") и другие.

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Фильмы и сериалы
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Ночь в музее
Битлджус
Гладиатор
Дюна
Оскар
Гостья из будущего
Быстрее пули
Люди Икс
Малыш на драйве
Призрак в доспехах
Дэдпул
Марк Эйдельштейн
Пол Мескал
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Кэтрин О'хара
Ханна Уэддингхэм
Алан Ричсон
Мэтт Лукас
Конни Нильсен
Аугуст Диль
Дэвид Литч
Скотт Ридли
Хоакин Феникс
Михаил Локшин
Миранда Отто
Эйса Гонсалес
Генри Кавилл
Рассел Кроу
Эмили Блант
Фрэнк Герберт
Брайан Кокс
Хавьер Бардем
Уиллем Дефо
Ребекка Фергюсон
Вайнона Райдер
Педро Паскаль
Кир Булычев
Аарон Тейлор-Джонсон
Райан Рейнольдс
Леонид Ярмольник
Майкл Китон
Алиса Селезнева
Евгений Князев
Виктория Исакова
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Хью Джекман
Кристофер Уокен
Дженнифер Гарнер
Стефани Джерманотта
Шон Леви
Дени Вильнев
Юрий Колокольников
Федор Бондарчук
Моника Беллуччи
Питер Джексон
Уинстон Черчилль
Михаил Булгаков
Райан Гослинг
Тим Бертон
Константин Хабенский
Walt Disney