Каким был первоначальный вариант фильма «Кавказская пленница»

В первоначальном варианте фильм «Кавказская пленница» должен был начинаться так. К забору подходит Трус (Вицин), робко пишет большую букву «Х» и, озираясь по сторонам, убегает. Затем появляется Бывалый (Моргунов) и уверенно выводит большую букву «У». Заметивший это безобразие милиционер берётся за свисток. Однако Балбес (Никулин) не тушуется, подходит к забору и дописывает: «…дожественный фильм». Заставку эту заставили вырезать, дабы не оскорблять нравственность советских людей.

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Любопытно, что создатели фильма для пущего эффекта использовали в ленте не обычную маршрутку, а выписали из Москвы опытный микроавтобус «Старт». Первый образец «Старта» был изготовлен на Северодонецкой авторемонтной базе и имел корпус из стеклопластика местного объединения «Стеклопластик». На момент съёмки фильма в природе существовало только 5 опытных образцов таких микроавтобусов. Несмотря на отличную рекламу, машина в 1966-1972 годах была изготовлена примерно в 100 экземплярах и снята с производства.

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Съёмки фильма «Кавказская пленница» проходили в Крыму, но ослица Люся, игравшая в фильме, родилась в Средней Азии 15 апреля 1948 года. Зачем везти осла из Средней Азии в Крым? Да из-за мудрости «дорогого Никиты Сергеевича», который ввёл большой налог на каждую «лишнюю» голову домашнего скота. То есть крестьянина ставили перед выбором между кормилицей-коровой и транспортным средством в виде осла.

Крымчане выгоняли ослов со дворов, те сбивались в табуны и доходили даже до окраин Севастополя. Чтобы избавиться от «бродячего» скота, вызывали солдат с автоматами, и те расстреливали стада одичавших ослов.

На съёмках «Кавказской пленницы» произошло ДТП – на Люсю наехал «Москвич». Его водитель и пассажиры попробовали «качать права», но когда увидели Вицина, Моргунова и Никулина, то сразу заулыбались, автографы попросили, и инцидент был улажен. Если верить Википедии, фамилия «Саахов» для героя Владимира Этуша была изменена почти перед съёмками. В сценарии этого персонажа зовут Охохов, на что косвенно указывают как минимум два факта:

Фраза Джабраила в сцене «разговора» с Ниной:

«Или выйдешь отсюда женой товарища Саах… Ах, какого жениха!» (в оригинале: «Или выйдешь женой товарища Ох… Ох, какого жениха!»).

На 17-й минуте фильма демонстрируется табличка на двери кабинета «Заведующий Райкомхозом тов. Саахов Б.Г.», причём видно, что слово «Саахов» написано на наклеенной поверх таблички бумаге.

В Министерстве культуры оказался высокий номенклатурный работник с фамилией Охохов, потребовавший немедленно поменять имя отрицательного героя. Кроме того, в то время председателем Совмина Кабардино-Балкарской АССР был Асланби Ахохов. Но и фамилию «Саахов» также требовали изменить – в партийной организации «Мосфильма» нашелся большой чиновник с фамилией Сааков.

Юрий Никулин случайно рассказал об этом министру культуры Екатерине Фурцевой, на что та рассердилась: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте – 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!»

Основное место съёмок – Алушта и окрестности села Лучистое у горного массива Демерджи. Так же съёмки проходили в окрестностях села Куйбышево в Бахчисарайском районе, на участке старого шоссе Алушта – Верхняя Кутузовка, в окрестностях Ялты и Ай-Петри.

В фильме есть эпизод, где знаменитая троица попивает пиво.

В этой сцене Вицину, как и двум другим его приятелям, надо было заниматься тем, что написано в сценарии, а именно: пить пиво. Но Вицин был убеждённый трезвенник. Пришлось пиво заменить на шиповник. Вицин осушил пять кружек. И тут девушка, наблюдавшая за съёмками, вдруг заметила: «Какое же это пиво! Пены-то нет!»

Тут Никулин робко предложил: «А может, в шиповник положить белой ваты? Будет как пена…» Вицин от этого варианта отказался и в шестом дубле решил выпить настоящего пива. Как говорится, искусство требует жертв.

Потрясающей фантазией обладал Юрий Никулин. В одном из эпизодов Балбес лежит, вытянувшись на кровати, и чешет себе пятку. Многие думают, что этот трюк получился с помощью монтажа. На самом деле под одеялом был спрятан лилипут.

«Эту идею принёс на съёмочную площадку сам Юрий Никулин, – рассказывает директор музея Трёх актеров Владимир Цукерман.

А ему об этом трюке рассказала одна цирковая актриса. Было это ещё в 1960-х. Никулин трюк запомнил и всё ждал случая, чтобы вставить его в комедию.

Ещё один эпизод фильма. Шофёр Эдик делает Бывалому укол огромным шприцем. И снова автором идеи был Никулин, который принёс из цирка шприц «Жане». Снимали эпизод следующим образом. Камера брала крупный план Моргунова. Сзади между ног артиста поставили табуретку, убрали сиденье и положили вместо него подушку. Именно в подушку и втыкал шприц Руслан Ахметов. Рядом с табуреткой лежал Никулин. Как только игла пронзала подушку, он хватался за иглу и раскачивал шприц вправо-влево.

Кража невест среди славянского населения СССР – явление крайне редкое. Зато на Кавказе и в Средней Азии по-прежнему это оставалось нормой.

Причины кражи невесты «на Востоке» были самые разные. Часто, чтобы не платить калым. Иногда, чтобы обойти обычай. Например, было положено выдавать сначала старшую дочку, а потом младшую. Кража невесты давала возможность выйти из этого щекотливого положения.

В связи с этим попытка кражи невесты Сааховым выглядит бессмысленной. Калым уплачен. Никаких национальных обычаев не нарушено. «Первый жених района» мог бы и поухаживать за Ниной – осыпать дорогими подарками, свозить на море в Болгарию. По советским неписанным законам прежде чем съездить в капиталистическую страну нужно было сначала съездить в социалистическую. («Курица – не птица, Болгария – не заграница»).

Самое любопытное, что после распада СССР число случаев похищения невест в «незалежных» республиках возросло в разы. Так, в Киргизии в XXI веке в год похищается от 15 до 20 тысяч (!) невест. По сему поводу местные правозащитники предложили объявить 2013 год «Годом борьбы с похищением невест». Похищение невест имеет в Киргизии специальный термин – «Ала качуу», в переводе «хватай и беги».

Почему же Нина отказала Саахову? В 1960-1970-х годах в СССР достигла апогея возрастная дискриминация. Девушки-невесты 16-22 лет (а до 1917 года 23-летние считались уже «засидевшимися в девках») стали именовать «стариками» 20-25-летних парней, не говоря уж о более старших.

Любопытно, как менялось мнение прекрасной половины о возможности брака Нины с товарищем Сааховым.

В 1970-х годах большинство представительниц прекрасной половины от 16 до 30 лет были настроены резко отрицательно.

Советская пропаганда настраивала девочек на браки только с ровесниками. В СМИ и кино доказывали, что браки между студентами – это не только нормальное, но и крайне полезное для общества явление. Тот же Шурик (Демьяненко) стал чем-то типа секс-символа советского студента («Наваждение», 1965).

Но в XXI веке мнение девушек резко изменилось, и очень многие предпочли бы Саахова Шурику. В 2000 году моя подруга выдала:

«Под моим бы чутким руководством товарищ Саахов быстро пошёл в гору. Сколько можно в районе сидеть? Для начала – в область перебраться и стать заведующим не “райкомхоза”, а “облкомхоза”. А можно и сразу в Республику. Ну а дальше – вплоть до Москвы».

Какова же дальнейшая судьба «фольклориста» Шурика и «лучшего жениха района»? Александр Демьяненко умер в 1999 году в возрасте 62 лет. Владимир Этуш, родившийся 6 мая 1922 года, играл в театре и снимался в кино до самой своей смерти в 2019 году. Его последняя жена, преподаватель английского языка Елена Этуш, родилась в 1965 году. Разница в возрасте – 43 года!