Патрик Стюарт поделился инсайдами о новом фильме Star Trek
Патрик Стюарт, играющий Жана-Люка Пикара во франшизе «Звездный путь», поделился подробностями о новом фильме по Star Trek. Последний раз актер исполнял эту роль в сериале «Звездный путь: Пикар», завершившемся в 2023 году.
Согласно Стюарту, сейчас разрабатывается сценарий очередного фильма Star Trek. На этот раз он будет сфокусирован на Жане-Люке Пикаре. Актер на подкасте Happy Sad Confused поделился следующим:
«Буквально вчера вечером я узнал о существовании сценария, который пишется специально под определенного актера — Патрика. Мне сказали, что я получу сценарий в ближайшую неделю. Я очень взволнован. Пока все звучит так, будто это проект, который требует от меня экспериментов, которых я сам желаю. В 83 года это просто отлично», — разоткровенничался артист.
Других деталей о грядущем фильме актер не раскрыл. Возможно, картина станет продолжением сериала про капитана. Заглавное фото: «Звездный путь: Пикар».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Эмма Стоун заявила, что сиквел «Круэллы» находится в разработке.