Патрик Стюарт поделился инсайдами о новом фильме Star Trek

«Буквально вчера вечером я узнал о существовании сценария, который пишется специально под определенного актера — Патрика. Мне сказали, что я получу сценарий в ближайшую неделю. Я очень взволнован. Пока все звучит так, будто это проект, который требует от меня экспериментов, которых я сам желаю. В 83 года это просто отлично», — разоткровенничался артист.