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Хидео Кодзима назвал 12 любимых фильмов 2023 года

Культовый гейм-дизайнер не только играет в игры, но находит время для большого кино. Недавно он поделился у себя в социальных сетях списком картин, которые считает лучшими за 2023 год. Некоторые из них вышли в Японии позже, чем в остальном мире.

Топ-6 фильмов для продления новогоднего настроения
  • «Air: Большой прыжок»
  • «Солнце мое»
  • «Банши Инишерина»
  • «Близко»
  • R.M.N.
  • «Дом волка»
  • «Хищники»
  • «Вихрь»
  • «Идеальные дни»
  • «Общество снега»
  • «Убийца»
  • «Анатомия падения»

Ранее «Рамблер» писал о том, какие фильмы помогут взяться за себя с нового года.

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