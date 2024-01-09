Хидео Кодзима назвал 12 любимых фильмов 2023 года
Культовый гейм-дизайнер не только играет в игры, но находит время для большого кино. Недавно он поделился у себя в социальных сетях списком картин, которые считает лучшими за 2023 год. Некоторые из них вышли в Японии позже, чем в остальном мире.
Топ-6 фильмов для продления новогоднего настроения
- «Air: Большой прыжок»
- «Солнце мое»
- «Банши Инишерина»
- «Близко»
- R.M.N.
- «Дом волка»
- «Хищники»
- «Вихрь»
- «Идеальные дни»
- «Общество снега»
- «Убийца»
- «Анатомия падения»
Ранее «Рамблер» писал о том, какие фильмы помогут взяться за себя с нового года.
Рамблер: главные новости