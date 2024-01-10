Lucasfilm снимет полнометражный фильм по сериалу «Мандалорец»

Кинокомпания Disney анонсировала производство полнометражной картины «Мандалорец и Грогу» — спин-оффа популярного сериала во вселенной «Звёздных войн». Работа над фильмом начнётся в 2024 году. Режиссёром и одним из продюсеров выступит Джон Фавро, сценарист многосерийного проекта о приключениях наёмника в шлеме и Малыша Йоды. О чём именно пойдёт речь в ленте, пока неизвестно. Однако, по словам президента компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, выбранная история отлично подходит для большого экрана.

Кинокомпания Disney анонсировала полнометражную картину «Мандалорец и Грогу», производство которой начнётся в 2024 году. Сценарист популярного сериала «Мандалорец» Джон Фавро выступит режиссёром и продюсером нового фильма о двух главных героях многосерийного проекта.

«Мне нравится рассказывать истории, действие которых происходит в богатом мире, созданном Джорджем Лукасом, — цитирует Фавро Variety. — Перенести (приключения. — RT) Мандалорца и его подопечного Грогу на большой экран — невероятно захватывающая перспектива».

На данный момент детали сюжета остаются в тайне. Неизвестно также, будет ли фильм продолжением событий, развернувшихся в сериале, или же поклонникам стоит ждать совершенно новую историю о полюбившихся героях.

По словам президента компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, представленный Джоном Фавро и Дэйвом Филони сюжет отлично подходит для большого экрана.

Первый сезон сериала «Мандалорец» вышел в 2019 году. Это история о наёмнике в шлеме, представителе некогда могучей расы, который вынужден жить там, где не действует закон Новой Республики, и зарабатывать на существование, выполняя грязные поручения. Во время очередного задания он находит Грогу, более известного как Малыш Йода, и эта встреча меняет жизнь героя. Ему предстоит защитить нового знакомого от лап Империи. Главную роль исполняет Педро Паскаль. На данный момент идёт производство четвёртого сезона проекта.

С момента появления в одноимённом сериале Мандалорец стал одним из самых популярных и признанных критиками новых персонажей во вселенной «Звёздных войн». Лента была номинирована на «Эмми» как лучший драматический сериал в 2020 году, а в 2021-м взяла премии «Сатурн» и Гильдии актёров.

С момента выхода многосерийного проекта Lucasfilm выпустил ещё два телешоу, связанных с «Мандалорцем»: «Книга Бобы Фетта» и «Асока» с Розарио Доусон в главной роли.

Последний на данный момент полнометражный фильм во вселенной «Звёздных войн» вышел в 2019 году. Лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» завершила оригинальную сагу и собрала в мировом прокате порядка $1 млрд.

В будущем ожидается также выход новой ленты с Дэйзи Ридли в роли джедая Рэй, о чём стало известно ещё в апреле 2023-го. Сюжет предстоящего проекта хронологически будет следовать за событиями, развернувшимися в «Скайуокере. Восход». Тем не менее поклонников ждёт временной скачок: как сообщала Кэтлин Кеннеди, действие будет происходить спустя 15 лет после финала фильма. История сфокусируется на Рэй и её важной миссии — создании нового Ордена джедаев. Режиссёром выступит Шармин Обаид.

«Итак, мы переносимся на 15 лет вперёд — после событий эпизода «Скайуокер. Восход», то есть в эпоху после войны и падения первого ордена, — и на этот момент джедаи находятся в разобщённом состоянии. Ведётся много дискуссий: «Кто такие джедаи? Чем они занимаются? Каково положение дел в галактике?» Рэй пытается восстановить Орден джедаев, основываясь на книгах и на своих обещаниях Люку, — так что двигаться мы будем в этом направлении», — отмечала Кеннеди.

Сама Ридли признавалась, что рада вернуться к работе над картиной. В разговоре с Collider она сказала, что сюжет нового фильма её удивил. По словам актрисы, это не то, чего она ожидала, однако новая история её по-хорошему взволновала. Ридли также считает, что поклонникам понравится задумка.

Помимо прочего, в работе у режиссёра Тайки Вайтити находится ещё один фильм по вселенной «Звёздных войн». В ноябре 2023-го в разговоре с Variety постановщик пошутил, что его проект «разозлит поклонников». Он также отметил, что не торопится в производстве ленты, чтобы сделать всё качественно. Сюжет картины также держится в секрете.

Над другими анонсированными ранее шоу в рамках популярной вселенной будут работать Дональд Гловер (фильм «Лэндо») и Джеймс Мэнголд, чей проект, предположительно, будет сфокусирован на первых джедаях.

В прошлом Lucasfilm анонсировал и другие шоу в рамках кинофраншизы, в частности ленту режиссёра Пэтти Дженкинс о звёздных истребителях Альянса повстанцев, однако их судьба пока неясна, так как производство было отложено на неопределённый срок.