Компания Netflix представила дебютный трейлер нового научно-фантастического сериала под названием «Задача трех тел», премьера которого должна состояться 21 марта 2024 года.

Сериал расскажет, как ожидается, захватывающую дух историю о первом контакте людей с инопланетянами. «Задача трех тел» снята по мотивам трилогии писателя Лю Цысиня «Память о прошлом Земли».

Режиссерами проекта выступили Минки Спиро и Дерек Цан, которые работали над «Аббатством Даунтон» и «Лучшими днями». За сценарий, в свою очередь, отвечали Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс – создатели культовой «Игры престолов».