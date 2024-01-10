Опубликован трейлер нового научно-фантастического сериала «Задача трех тел» от создателей «Игры престолов»
Компания Netflix представила дебютный трейлер нового научно-фантастического сериала под названием «Задача трех тел», премьера которого должна состояться 21 марта 2024 года.
Сериал расскажет, как ожидается, захватывающую дух историю о первом контакте людей с инопланетянами. «Задача трех тел» снята по мотивам трилогии писателя Лю Цысиня «Память о прошлом Земли».
Режиссерами проекта выступили Минки Спиро и Дерек Цан, которые работали над «Аббатством Даунтон» и «Лучшими днями». За сценарий, в свою очередь, отвечали Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс – создатели культовой «Игры престолов».
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