Почему все сходят с ума по фильму «Солтберн»

«Солтберн» — один из самых неоднозначных фильмов года, в котором поднимаются темы богатства, одержимости и классового разрыва.

© Кадр из фильма «Солтберн»

О том, почему все говорят о «Солтберне», — в материале «Рамблера».

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Сюжет фильма «Солтберн»

Действие фильма происходит в Англии 2000-х годов. Барри Кеоган играет роль Оливера Квика, бедного студента Оксфорда, а Джейкоб Элорди — его лучшего друга, Феликса Кэттона, избалованного богача, который приглашает Оливера пожить в огромном поместье своей семьи — Солтберне — на летних каникулах. Оливер поступил в Оксфорд благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, а Феликс — благодаря богатству и академическим связям своей семьи.

Кто снял «Солтберн»

Это вторая работа режиссера, сценариста и актрисы Эмеральд Феннелл, которая впервые заявила о себе в 2020 году триллером «Девушка, подающая надежды», получившим премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. «Девушка, подающая надежды» — это клич против маскулинной культуры, которая закрывает глаза на процветающее женоненавистничество и сексуальное насилие.

В работе над фильмом Феннелл опиралась на личный опыт. Отец Феннелл, британский ювелир Тео Феннелл, занимает видное место в британском высшем обществе, а сама она училась в самой дорогой частной школе Великобритании и прославилась, сыграв королеву-консорта Камиллу в третьем сезоне сериала Netflix «Корона».

Кто снимается в «Солтберне»

В «Солтберне» собрался довольно внушительный актерский ансамбль во главе с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди. Кеоган получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль очаровательного недотепы Доминика в фильме «Банши из Инишерина». Ирландский актер, известный по участию в таких популярных фильмах, как «Вечные» и «Бэтмен», стремится получить свой второй приз от киноакадемии. У Элорди тоже был интересный год: звезда «Эйфории» исполнил роль Элвиса Пресли в долгожданном байопике Софии Копполы «Присцилла».

Розамунд Пайк («Исчезнувшая») стала первой актрисой, подписавшейся на участие в «Солтберне». В фильме также снимаются Ричард Э. Грант, Арчи Мадекве, Элисон Оливер, Пол Рис, а также звезда «Девушки, подающей надежды» Кэри Маллиган.

Почему «Солтберн» так популярен

По сути, в фильме Феннелл есть все, что любят пользователи интернета: в нем есть красивые сцены с героями Джейкоба Элорди и Барри Кеогана, которые можно превратить в мечтательные фанатские монтажи. Кроме того, пресс-тур актеров был наполнен удивительно сочными откровениями: Элорди рассказал британскому vogue, что Тимоти Шаламе чуть было не получил роль Оливера, а Кеоган сообщил variety, что его сцена на кладбище была импровизированной.