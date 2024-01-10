Что мы будем смотреть в феврале 2024: выбор кинокритика

В феврале 2024 года в российском прокате состоится сразу несколько крупных премьер.

© Кадр из фильма «Май декабрь»

О самых важных фильмах, которые выходят в феврале, «Рамблеру» рассказал кинокритик Дмитрий Елагин.

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«Май декабрь», дата выхода — 1 февраля 2024

Кадр из фильма «Май декабрь»

Новый фильма Тода Хейнса, показанный в основном конкурсе прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Хейнс снял кино об актрисе, которая знакомится с прообразом ее героини, женщиной, много лет назад вступившей в роман со школьником.

Режиссер не вульгаризирует и не высмеивает отношения людей, а предлагает взглянуть на то, как чье-то будущее может навсегда уничтожить ненужное внимание прессы. Дмитрий Елагин Кинокритик

«Идеальные дни», дата выхода — 1 февраля 2024

Кадр из фильма «Идеальные дни»

Японский фильм Вима Вендерса также из Каннского смотра. Вендерс запечатлел будни уборщица туалетов, увидев в них тонкую красоту простой жизни. В «Идеальных днях» очень мало диалогов, они помешали бы показать ту гармонию и поэзию обыденности, которую смог почувствовать Вендерс.

«Реальная история Уиннер», дата выхода — 8 февраля 2024

Кадр из фильма «Реальная история Уиннер»

В главной роли звезда «Эйфории» Сидни Суини. Это фильм на грани неигрового и игрового кино, режиссерка Тина Саттер по открытым документам посекундно воспроизводит, как к девушке Реалити Ли Виннер пришли сотрудники FBI и устроили допрос, подозревая ее в публикации засекреченной информации. Устрашающий уровень реализма.

«Свет», дата выхода — 22 февраля 2024

Кадр из фильма «Свет»

Победитель кинофестиваля в Выборге 2023, Сценарист «Чик» Антон Коломеец рассказал историю соцработницы Татьяны (ее сыграла Елена Яковлева), периодически вспоминающей о событиях молодости. В далекой молодости она дружила с девочкой Мариной, та была самым важным человеком для Татьяны, но в один день их пути разошлись.

Коломеецу удалось передать многогранное чувство переживания трагичных воспоминаний, о которых сложно сказать не мелодраматичным языком. Дмитрий Елагин Кинокритик

«Меч короля», дата выхода — 29 февраля 2024

Кадр из фильма «Меч короля»