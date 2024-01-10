Что мы будем смотреть в феврале 2024: выбор кинокритика Дмитрия Елагина
В феврале 2024 года в российском прокате состоится сразу несколько крупных премьер.
О самых важных фильмах, которые выходят в феврале, «Рамблеру» рассказал кинокритик Дмитрий Елагин.
«Май декабрь», дата выхода — 1 февраля 2024
Новый фильма Тода Хейнса, показанный в основном конкурсе прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Хейнс снял кино об актрисе, которая знакомится с прообразом ее героини, женщиной, много лет назад вступившей в роман со школьником.
Режиссер не вульгаризирует и не высмеивает отношения людей, а предлагает взглянуть на то, как чье-то будущее может навсегда уничтожить ненужное внимание прессы.
«Идеальные дни», дата выхода — 1 февраля 2024
Японский фильм Вима Вендерса также из Каннского смотра. Вендерс запечатлел будни уборщица туалетов, увидев в них тонкую красоту простой жизни. В «Идеальных днях» очень мало диалогов, они помешали бы показать ту гармонию и поэзию обыденности, которую смог почувствовать Вендерс.
«Реальная история Уиннер», дата выхода — 8 февраля 2024
В главной роли звезда «Эйфории» Сидни Суини. Это фильм на грани неигрового и игрового кино, режиссерка Тина Саттер по открытым документам посекундно воспроизводит, как к девушке Реалити Ли Виннер пришли сотрудники FBI и устроили допрос, подозревая ее в публикации засекреченной информации. Устрашающий уровень реализма.
«Свет», дата выхода — 22 февраля 2024
Победитель кинофестиваля в Выборге 2023, Сценарист «Чик» Антон Коломеец рассказал историю соцработницы Татьяны (ее сыграла Елена Яковлева), периодически вспоминающей о событиях молодости. В далекой молодости она дружила с девочкой Мариной, та была самым важным человеком для Татьяны, но в один день их пути разошлись.
Коломеецу удалось передать многогранное чувство переживания трагичных воспоминаний, о которых сложно сказать не мелодраматичным языком.
«Меч короля», дата выхода — 29 февраля 2024
Номинант на премию «Оскар» от Дании, в главной роли Мадс Миккельсен. Дания, XVIII век. Капитан Людвиг Кален (Миккельсен) — гордый, амбициозный, но обедневший герой войны — отправляется покорять огромную, непригодную для жизни землю, на которой, кажется, ничего не может расти. Он стремится начать выращивать сельскохозяйственные культуры, построить колонию во имя короля и получить благородный титул. Эта прекрасная, но запретная местность также находится под властью безжалостного Фредерика де Шинкеля, благородного вельможи, который осознает, какую угрозу представляет Кален для его власти. В борьбе со стихией и местными разбойниками к Калену присоединяется пара, сбежавшая из лап хищного де Шинкеля. Когда эта группа неудачников начинает строить небольшую общину в этом негостеприимном месте, де Шинкель клянется отомстить.