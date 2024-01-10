В фильме «Любовь и голуби» один из самых запоминающихся моментов – это переход главного героя Василия Кузякина от привычной деревенской жизни к отдыху на модном курорте.

Этот переход режиссёр Владимир Меньшов решил показать оригинальным способом – буквальным «падением» персонажа с одной реальности в другую. Сначала мы видим, как Кузякин прощается на пороге дома с женой и детьми. Затем он открывает дверь, делает шаг и оказывается в воде, словно проваливаясь в новый мир.

Эффект достигался сложной постановочной работой. Актер в полном костюме действительно падал в море, где его тут же раздевал водолаз. К героине Людмилы Гурченко Василий уже подплывал в одних трусах. Все это снималось одним дублем, без монтажа.