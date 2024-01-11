Чем закончились "Зачарованные" и другие популярные сериалы 1990-х и 2000-х

Эпоха 1990-х и 2000-х была богата на сериалы, которые заставляли миллионы людей по всему миру ежедневно примыкать к экранам телевизоров. Однако некоторые из популярных проектов продлились так долго, что многие зрители попросту не смогли их досмотреть.

© Кадр из сериала "Зачарованные"

Если вас по сей день беспокоит судьба любимых героев из старых сериалов, необязательно возвращаться к просмотру – достаточно прочитать, чем все закончилось, в материале "Рамблера".

Видео дня

"Зачарованные", 1998-2006

Кадр из сериала "Зачарованные"

Пейдж влюбляется в полицейского и выходит замуж. Фиби все еще намерена во что бы то ни стало родить ребенка, и ей удается добиться цели: она встречает купидона, влюбляется в него, и у них появляется трое детей. Лео возвращается к Пайпер, и у них рождается дочка. В последней серии Пейдж и Фиби умирают, но Пайпер спасает их, вернувшись в прошлое.

"Секретные материалы", 1993-2018

Кадр из сериала "Секретные материалы"

Скалли и Малдер выясняют, что их сын Уильям на самом деле продукт науки – наполовину человек, наполовину инопланетянин. Заговор, который угрожал человечеству, удается остановить. В финальном эпизоде Скалли сообщает Малдеру, что вновь беременна, но на этот раз точно от него.

"Друзья", 1994-2004

Кадр из сериала "Друзья"

Суррогатная мать рожает для Моники и Чендлера ребенка, а Росс и Рейчел решили окончательно быть вместе. В конце финальной серии Моника и Чендлер переезжают в свой загородный дом, все друзья приходят их провожать, и они вместе оставляют ключи от своей прежней квартиры.

"Сабрина – маленькая ведьма", 1996-2003

Кадр из сериала "Сабрина – маленькая ведьма"

В последнем сезоне популярного ситкома повзрослевшая Сабрина становится журналисткой в издании и собирается выйти замуж за Аарона. Однако в последний момент героиня понимает, что не любит жениха, убегает из церкви и уезжает на мотоцикле вместе с другом детства Харви.

"Беверли-Хиллз 90210", 1990-2000

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210"