Чем закончились "Зачарованные" и другие популярные сериалы 1990-х и 2000-х

Чем закончились "Зачарованные", "Секретные материалы" и другие популярные сериалы 1990-х и 2000-х
Эпоха 1990-х и 2000-х была богата на сериалы, которые заставляли миллионы людей по всему миру ежедневно примыкать к экранам телевизоров. Однако некоторые из популярных проектов продлились так долго, что многие зрители попросту не смогли их досмотреть.
Если вас по сей день беспокоит судьба любимых героев из старых сериалов, необязательно возвращаться к просмотру – достаточно прочитать, чем все закончилось, в материале "Рамблера".
"Зачарованные", 1998-2006
Пейдж влюбляется в полицейского и выходит замуж. Фиби все еще намерена во что бы то ни стало родить ребенка, и ей удается добиться цели: она встречает купидона, влюбляется в него, и у них появляется трое детей. Лео возвращается к Пайпер, и у них рождается дочка. В последней серии Пейдж и Фиби умирают, но Пайпер спасает их, вернувшись в прошлое.
"Секретные материалы", 1993-2018
Скалли и Малдер выясняют, что их сын Уильям на самом деле продукт науки – наполовину человек, наполовину инопланетянин. Заговор, который угрожал человечеству, удается остановить. В финальном эпизоде Скалли сообщает Малдеру, что вновь беременна, но на этот раз точно от него.
"Друзья", 1994-2004
Суррогатная мать рожает для Моники и Чендлера ребенка, а Росс и Рейчел решили окончательно быть вместе. В конце финальной серии Моника и Чендлер переезжают в свой загородный дом, все друзья приходят их провожать, и они вместе оставляют ключи от своей прежней квартиры.
"Сабрина – маленькая ведьма", 1996-2003
В последнем сезоне популярного ситкома повзрослевшая Сабрина становится журналисткой в издании и собирается выйти замуж за Аарона. Однако в последний момент героиня понимает, что не любит жениха, убегает из церкви и уезжает на мотоцикле вместе с другом детства Харви.
"Беверли-Хиллз 90210", 1990-2000
Сериал заканчивается свадьбой Донны и Дэвида, который наконец сделал возлюбленной предложение. Келли решает остаться не с Мэтом, а с Диланом. Брендон присылает видеописьмо, в котором сообщает друзьям, что очень скучает по ним. На свадьбу приезжают Велори и Андреа. Свадебный букет Донны ловит Келли – таким образом зрителям намекнули на скорую свадьбу Келли и Дилана.