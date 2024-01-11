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Вышел тизер фильма Back to Black про жизнь певицы Эми Уайнхаус

Кинокомпания Studiocanal UK представила первый тизер фильма Back to Black («Возвращаюсь к нормальной жизни»). Премьера картины об Эми Уайнхаус состоится в 2024 году.

Вышел тизер фильма Back to Black про жизнь певицы Эми Уайнхаус
© Сhampionat.com

Back to Black расскажет о жизни Эми Уайнхаус — британской певицы, стремительно набравшей популярность в конце 2000-х. Картина посвящена становлению артистки в шоу-бизнесе и пику её славы вплоть до трагичной смерти от сердечного приступа летом 2011 года.

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Главную роль в картине исполнила Мариса Абела, известная по «Барби». Поставила фильм Сэм Тейлор-Джонсон, известная по другому известному байопику — «Стать Джоном Ленноном» с Аароном Тейлором-Джонсон.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие впечатления у россиян оставил фильм «Бременские музыканты».

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