Marvel выпустил первый сериал для взрослых «Эхо»

9 января на каналах Disney+ и Hulu прошла премьера всех эпизодов детективного мини-сериала "Эхо" из вселенной "Мстители", представляющего собой спин-офф мини-сериала Marvel "Соколиный глаз" 2021 года о супергерое с таким именем.

"Эхо" является уникальным проектом по двум показателям. Во-первых, он получил рейтинг 18+ в связи с обилием "жестких" эпизодов, во-вторых, вышел в рамках проекта Marvel Spotlight. Оба шага — дебютные для Marvel Studios.

Сюжет нового сериала опирается на события "Соколиного глаза". В обоих проектах действует Майя Лопез – глухонемая и к тому же калека индианка из племени Чокто. В предыстории она узнала, кто виноват в смерти ее отца: это криминальный авторитет Уилсон Фиск, известный также как Кингпин, один из главных врагов Человека-паука. Майя была его ученицей, но, выяснив страшную правду, она казнила злодея. В сериале "Эхо" она поехала к родне в город, откуда вышла, и там обнаружила, что Кингпин остался жив и горит жаждой мщения. Эхо – боевой псевдоним девушки.

Как пишут сегодня, 11 января, "Известия", заокеанские критики прохладно встретили новый проект. Его рейтинг "Эхо" на сайтах-агрегаторах равен примерно 7 баллам из 10 возможных. Эксперты считают проект наиболее приземленным из всех историй из киновселенной Marvel. Социальное значение ему придают яркие инклюзивные ноты, сплошь связанные с главной героиней. "Обычные" зрители солидарны со специалистами насчет большей "простоты" идеи.

Вероятнее всего, у "Эха" будет продолжение. Судя по сцене после финальных титров, Кингпин еще раз появится в сериале "Сорвиголова: Рожденный заново".

Кинокритик Олег Клещев написал для "Известий" рецензию на этот сериал. Из неё следует, что нашим специалистам по кино проект "зашел" больше, чем их западным коллегам.