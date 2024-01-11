Седьмой сезон сериала «Хороший доктор» станет последним

Сюжет сериала рассказывает о Шоне Мёрфи — молодом парне с аутизмом и синдромом саванта. По совместительству он обладает выдающимися навыками в сфере хирургии. Сначала протагонист работал в небольшом городке, однако затем получил работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон использует свой талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов скептицизму своих коллег.