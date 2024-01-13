Какие новые российские сериалы выйдут в феврале 2024 года

Российские сериалы зрители сегодня ждут не меньше, чем зарубежные. Среди отечественных картин есть и те, которые отличаются необычным сеттингом и глубокими персонажами.

© Кадр из мультсериала «Невский», 2024.

Февраль 2024 года выдался не самым богатым на новые проекты. В то же время свет увидят два необычных и совершенно разных проекта. В обоих поднимаются важные темы, которые найдут отклик в сердцах многих зрителей.

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О том, какие российские сериалы выйдут в феврале 2024 года, читайте в нашем материале.

«Невский»

Мультсериал «Невский» привлек внимание к себе задолго до обозначения даты премьеры. Этот проект уникален тем, как авторы рассказали историю, состоящую из персонажей славянских сказок и фольклора, в стилистике японских мультфильмов.

Мультсериал «Невский» рассказывает историю о герое, который настолько стар, что не помнит ни своего имени, ни возраста. Знакомые прозвали его Невским. А сама история начинается с того, как на Землю вторгается злодей Мор, чтобы поработить людской род. Невский намерен вступить с ним в поединок. Помочь ему в этом собираются два петербургских школьника Лешка и Илья, а также Василиса Премудрая и Кот-ученый. Кроме того, в истории появятся другие персонажи русских сказок.

Сюжет основан на комиксах издательства «Три девять». Сценаристы проекта Сергей Богданов и Михаил Осипов ранее работали над сериалом «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым в главной роли. Для режиссера мультфильма Эмиля Баширова эта работа станет дебютной.

Дата выхода: февраль 2024 года.

Мультсериал выйдет на нескольких онлайн-платформах.

Количество эпизодов: 6.

«Саша и Питер»

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Сериал «Саша и Питер» станет настоящим подарком для всех пар, ведь картина выйдет в День святого Валентина. Романтики истории добавят виды Санкт-Петербурга, где происходит действие проекта.

Сюжет сериала «Саша и Питер» начинается с того, как главная героиня переезжает в Санкт-Петербург, чтобы расстроить свадьбу бывшего молодого человека. Девушка намерена устроиться работать в отдел бракосочетаний, но у нее ничего не выходит. Тогда Саша становится сотрудницей отдела по разводам. Там она узнает множество романтических и драматических историй пар, которые подают заявление на расторжение брака.

Главную женскую роль в проекте исполнила Аглая Тарасова, известная по таким картинам, как «Лед», «Холоп 2», «Конец света», «Беспринципные», «Вика-ураган» и многих других. Для сценаристов и режиссера сериала Валерии Шкирандо, более известной в качестве актрисы, эта работа станет дебютом.

Дата выхода: 14 февраля.

Романтическая комедия выйдет на онлайн-платформе Premier.

Количество эпизодов: 12.