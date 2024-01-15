4 главных боевика 2024 года, которых ждут киноманы

Год за годом кинематограф продолжает поражать зрителей боевиками, наполненными адреналином, динамичными сценами и захватывающим сюжетом. 2024 год обещает быть богатым на качественные боевики, способные удовлетворить запросы даже самых требовательных ценителей жанра.

© Кадр из фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

Подробнее о самых ожидаемых боевиках 2024 года читайте в материале "Рамблера".

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"Мадам Паутина", 14 февраля

Кадр из фильма "Мадам Паутина"

Фантастический боевик от режиссера "Декстера" и "Наследников" режиссера С.Дж.Кларксон повествует историю Кассандры Уэбб –фельдшера из Нью-Йорка, у которой появляются экстрасенсорные способности. Погружаясь в свои видения, героиня узнает, что неизвестный мужчина планирует убийство трех девушек. Теперь Кассандра намерена сделать все, чтобы не допустить трагедии.

Главную роль в картине исполнила Дакота Джонсон. В числе других звезд, засветившихся в проекте – Синди Суини и Эмма Робертс.

"Годзилла и Конг: Новая империя", 29 марта

Кадр из фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

В пятом фильме киновселенной MonsterVerse зрителям подробнее расскажут о происхождении Годзиллы и Конга. На этот раз герои объединятся, чтобы одолеть монстра, который годами прятался на просторах нашего мира.

Главные роли в киноленте исполнили Дэн Стивенс ("Зов предков", "Аббатство Даунтон"), Ребекка Холл ("Престиж", "Железный человек 3") и Рэйчел Хаус ("Охота на дикарей", "Тор: Рагнарек").

"Падение империи", 16 мая

Кадр из фильма "Падение империи"

Новый фильм Алекса Гарленда, известного по картинам "Род мужской" и "Из машины", стала самым дорогим фильмом студии A24.

Картина повествует о гражданской войне в США XXI века. Главные роли в многообещающей киноленте достались Кирстен Данст, Вагнеру Моура, Кейли Спейни и Стивену Хендерсону.

"Каскадеры", 3 мая

Кадр из фильма "Каскадеры"

Каскадер Колт много повидал на своем веку. Он бы и рад уйти из профессии, но внезапно ему приходится вернуться, чтобы помочь своей бывшей девушке Джоди снять свой первый фильм –блокбастер с многомиллионным бюджетом. Первые проблемы возникают, когда выясняется, что исполнитель главной роли исчезает. Теперь Колт должен спасти фильм и вернуть свою возлюбленную.