Триллеры-головоломки для фанатов запутанных сюжетов
Взрывающие мозг психологические триллеры хороши не только саспенсом, но и глубоким смыслом, который зачастую умело скрывается от зрителя за странными и не имеющими на первый взгляд никакого смысла диалогами.
Подборка качественных фильмов с напряженным сюжетом, которые скрасят ваш вечер, в материале "Рамблера".
"Не беспокойся, дорогая"
- Год: 2022
- Страна: США
- Жанр: драма, триллер, фантастика
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.6
- Продолжительность: 2 часа 3 минуты
1950-е годы. Главные герои, молодые и красивые возлюбленные Джек (Гарри Стайлс) и Элис (Флоренс Пью) живут в солнечном городе с пальмами, красивыми белоснежными домами и всегда улыбчивыми соседями. Пока женщины заняты выбором нарядов, стрижкой идеально зеленых газонов и приготовлением блюд для любимых супругов, последние каждое утро отправляются на работу в расположенное на отшибе города здание единственной имеющейся в городе компании. Для чего она создана и над каким секретным проектом трудятся мужчины, супруги не в курсе. Их это словно вовсе не интересует, а вот Элис с течением времени начинает задаваться этими вопросами.
"Вивариум"
- Год: 2019
- Страна: Ирландия, Бельгия, Дания
- Жанр: фантастика, драма
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.1
- Продолжительность: 1 час 37 минут
Джемма (Имоджен Путс) и Том (Джесси Айзенберг) принимают решение съехаться и отправляются в агентство недвижимости на поиски уютного гнездышка. Не внушающий доверия риэлтор устраивает паре спонтанный показ расположенного в пугающем месте дома. Герои оказываются перед двухэтажным сооружением, окруженном абсолютно такими же искусственными двойниками, и понимают, что жить тут точно не будут. Но агента по недвижимости это не особо волнует: он уже куда-то испарился, оставив молодых людей в бесконечном лабиринте отзеркаленных домов и улочек.
"Посылка"
- Год: 2009
- Страна: США
- Жанр: триллер, драма, детектив
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.1
- Продолжительность: 1 час 55 минут
1976-й год. Артур (Джеймс Марсден) работает над программой освоения Марса, его жена Норма (Кэмерон Диас) – учителем в местной школе. Однажды Норма слышит звонок в дверь, за которой ее поджидает коробка с красной кнопкой, прикрытая запирающимся на замок стеклянным куполом. К посылке прилагается записка: вечером их должен навестить некий мистер Стюарт. В назначенное время на пороге дома предстает пожилой мужчина с изуродованным лицом и предлагает супругам поучаствовать в эксперименте: коробка вручается им на сутки, в течение которых они могут нажать на красную кнопку и получить один миллион долларов. Правда, в таком случае умрет неизвестный им человек.