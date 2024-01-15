Триллеры-головоломки для фанатов запутанных сюжетов

Взрывающие мозг психологические триллеры хороши не только саспенсом, но и глубоким смыслом, который зачастую умело скрывается от зрителя за странными и не имеющими на первый взгляд никакого смысла диалогами.

© Кадр из фильма "Не беспокойся, дорогая"

Подборка качественных фильмов с напряженным сюжетом, которые скрасят ваш вечер, в материале "Рамблера".

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"Не беспокойся, дорогая"

Кадр из фильма "Не беспокойся, дорогая" Год: 2022

Страна: США

Жанр: драма, триллер, фантастика

Рейтинг на Кинопоиске: 6.6

Продолжительность: 2 часа 3 минуты

1950-е годы. Главные герои, молодые и красивые возлюбленные Джек (Гарри Стайлс) и Элис (Флоренс Пью) живут в солнечном городе с пальмами, красивыми белоснежными домами и всегда улыбчивыми соседями. Пока женщины заняты выбором нарядов, стрижкой идеально зеленых газонов и приготовлением блюд для любимых супругов, последние каждое утро отправляются на работу в расположенное на отшибе города здание единственной имеющейся в городе компании. Для чего она создана и над каким секретным проектом трудятся мужчины, супруги не в курсе. Их это словно вовсе не интересует, а вот Элис с течением времени начинает задаваться этими вопросами.

"Вивариум"

Кадр из фильма "Вивариум" Год: 2019

Страна: Ирландия, Бельгия, Дания

Жанр: фантастика, драма

Рейтинг на Кинопоиске: 6.1

Продолжительность: 1 час 37 минут

Джемма (Имоджен Путс) и Том (Джесси Айзенберг) принимают решение съехаться и отправляются в агентство недвижимости на поиски уютного гнездышка. Не внушающий доверия риэлтор устраивает паре спонтанный показ расположенного в пугающем месте дома. Герои оказываются перед двухэтажным сооружением, окруженном абсолютно такими же искусственными двойниками, и понимают, что жить тут точно не будут. Но агента по недвижимости это не особо волнует: он уже куда-то испарился, оставив молодых людей в бесконечном лабиринте отзеркаленных домов и улочек.

"Посылка"

Кадр из фильма "Посылка" Год: 2009

Страна: США

Жанр: триллер, драма, детектив

Рейтинг на Кинопоиске: 6.1

Продолжительность: 1 час 55 минут