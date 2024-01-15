«Анатомия падения»: детективная драма, покорившая Каннский фестиваль
Жемчужиной Каннского кинофестиваля в жанре драматический триллер в 2023 году стала французская кинолента о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. Фильм, как можно догадаться, моментально заработал положительные отзывы кинокритиков, а после выхода в массовый прокат завоевал признание зрителей.
Драма не осталась без внимания и на недавно отгремевшем "Золотом глобусе": на престижной кинопремии "Анатомия падения" завоевала заветные статуэтки в двух категориях – лучший фильм на иностранном языке и лучший сценарий.
В общем, все свидетельствует о том, что "Анатомия падения" – обязательный к просмотру фильм. "Рамблер" расскажет подробнее о его сюжете, актерском составе и создателях.
- Год: 2023
- Страна: Франция
- Жанр: драма, детектив
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.0
- Продолжительность: 2 часа 31 минута
Сюжет
Фильм начинается с беседы популярной писательницы Сандры Войер с журналисткой. Интервью проходит в неформальной обстановке – в доме героини, расположенном в горах и окруженном только снегом и живописными видами. В какой-то момент на весь дом начинает играть музыка: муж Сандры, работающий в этот момент на чердаке, решил таким образом вдохновиться. Есть одна загвоздка: мелодия мешает общению двух женщин, поэтому беседу приходится прервать.
Параллельно зрителю показывают 11-летнего сына супругов, который, по всей видимости, в этот момент гуляет с псом по заснеженным окрестностям. Вот он подходит к дому и видит перед собой бездыханное тело отца с кровоточащей раной в голове. Приезжает полиция, допрашивает Сандру и сына, начинаются следственные мероприятия. Вскоре сама Войер становится главной подозреваемой: в доме, кроме супругов, никого не было, а погибший на вряд ли мог выпасть из окна с достаточно высоким бортом без силы извне.
Единственным свидетелем то ли убийства, то ли несчастного случая становится 11-летний мальчик, который должен вспомнить все то, что предшествовало трагическому событию и случилось сразу же после него. Ситуацию осложняет тот факт, что мальчик имеет проблемы со зрением, и единственный его ориентир в последние годы – острый слух.
Создатели
Режиссером и сценаристом "Анатомии падения" выступила Жюстин Трие, которая ранее работала над триллером "Соблазн" и драмеди "В постели с Викторией". Первый проект, кстати, боролся за "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 2019 году. Продюсировали фильм Мари-Анж Люсьяни, Давид Тион и Филипп Мартен.
Актерский состав
Главную роль в картине исполнила актриса Сандра Хюллер, в фильмографии которой числятся проекты "Чистильщик", "25 км/ч", "Я создан для тебя", "Тони Эрдманн" и др. Ее верным адвокатом на экране был известный французский актер Сванн Арло, снявшийся в кинокартинах "Анонимные романтики", "Николя ле Флок", "Спираль". Шокированного происходящим мальчика сыграл Мило Машадо Гранер.