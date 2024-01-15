Жемчужиной Каннского кинофестиваля в жанре драматический триллер в 2023 году стала французская кинолента о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. Фильм, как можно догадаться, моментально заработал положительные отзывы кинокритиков, а после выхода в массовый прокат завоевал признание зрителей.

Драма не осталась без внимания и на недавно отгремевшем "Золотом глобусе": на престижной кинопремии "Анатомия падения" завоевала заветные статуэтки в двух категориях – лучший фильм на иностранном языке и лучший сценарий.

В общем, все свидетельствует о том, что "Анатомия падения" – обязательный к просмотру фильм. "Рамблер" расскажет подробнее о его сюжете, актерском составе и создателях.

Год: 2023

Страна: Франция

Жанр: драма, детектив

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

Продолжительность: 2 часа 31 минута

Сюжет

Фильм начинается с беседы популярной писательницы Сандры Войер с журналисткой. Интервью проходит в неформальной обстановке – в доме героини, расположенном в горах и окруженном только снегом и живописными видами. В какой-то момент на весь дом начинает играть музыка: муж Сандры, работающий в этот момент на чердаке, решил таким образом вдохновиться. Есть одна загвоздка: мелодия мешает общению двух женщин, поэтому беседу приходится прервать.

Параллельно зрителю показывают 11-летнего сына супругов, который, по всей видимости, в этот момент гуляет с псом по заснеженным окрестностям. Вот он подходит к дому и видит перед собой бездыханное тело отца с кровоточащей раной в голове. Приезжает полиция, допрашивает Сандру и сына, начинаются следственные мероприятия. Вскоре сама Войер становится главной подозреваемой: в доме, кроме супругов, никого не было, а погибший на вряд ли мог выпасть из окна с достаточно высоким бортом без силы извне.

Единственным свидетелем то ли убийства, то ли несчастного случая становится 11-летний мальчик, который должен вспомнить все то, что предшествовало трагическому событию и случилось сразу же после него. Ситуацию осложняет тот факт, что мальчик имеет проблемы со зрением, и единственный его ориентир в последние годы – острый слух.

Создатели

Режиссером и сценаристом "Анатомии падения" выступила Жюстин Трие, которая ранее работала над триллером "Соблазн" и драмеди "В постели с Викторией". Первый проект, кстати, боролся за "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 2019 году. Продюсировали фильм Мари-Анж Люсьяни, Давид Тион и Филипп Мартен.

Актерский состав