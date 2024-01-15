Эксперты озвучили прогнозы на победителей премии «Эмми»

В ночь с 15-го на 16 января станут известны лауреаты премии «Эмми». А пока эксперт The Hollywood Reporter Скотт Файнберг и телекритик Дэниел Файнберг назвали вероятных победителей церемонии и наиболее достойных этой премии людей и проекты.

© Кадр из сериала «Наследники», 2018-2023.

О том, кто может унести заветную статуэтку, пишет The Hollywood Reporter.

Лучший комедийный сериал

По мнению экспертов, победа достанется сериалу «Тед Лассо». Однако сами они отдают предпочтение многосерийном фильму «Медведь». Его авторы топа считают лучшей комедией на телевидении.

Лучший актер комедийного сериала

Эксперты считают, что лучшим исполнителем главной роли в комедийном сериале станет Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Но сами они отдали бы награду Биллу Хейдеру из «Барри».

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Составители топа считают, что награда достанется Квинте Брансон из «Эбботской начальной школы». Не менее достойной претенденткой эксперты называют Кристину Эпплгейт из сериала «Мертв для меня».

Лучший драматический сериал

Эксперты прочат победу «Наследникам». По их мнению, только этот проект достоин главной награды.

Лучший актер драматического сериала

Специалисты считают, что лучшим актером драматического сериала в этом году станет снявшийся в сериале «Одни из нас» Педро Паскаль. Не менее достойным претендентом они видят Боба Оденкирка из многосерийного фильма «Лучше звоните Солу».

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Оба эксперта считают, что в этой категории награда должна достаться Саре Снук из завершившегося сериала «Наследники».

Лучший мини-сериал/антология

Победителем в этой категории эксперты считают только сериал «Грызня».

Лучший актер мини-сериала/антологии

Лучшим актером мини-сериала эксперты видят исключительно Стивена Юна из «Грызни».

Лучшая женская роль мини-сериала/антологии

Эксперты прочат победу Али Вонг из «Грызни». Не менее достойной претенденткой они считают Доминик Фишбек из сериала «Рой».