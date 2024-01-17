5 мексиканских сериалов, от которых невозможно оторваться
Мексика славится своим наследием в области культуры и, в частности, своими сериалами, которые смело могут конкурировать с голливудскими проектами.
Современные мексиканские сериалы завоевали популярность не только в Латинской Америке, но и во всем мире, и это неудивительно – проекты из Мексики впечатляют закрученными сюжетами, актерской игрой и нетривиальным развитием событий.
Подробнее о самых захватывающих современных мексиканских сериалах читайте в материале "Рамблера".
"Дом цветов", 2018
Поклонники мексиканских сериалов полюбили этот проект за черный юмор, который идет рука об руку с драмой семьи Де ла Мора, владеющей цветочным бизнесом. Здесь есть все, за что мы так любим мексиканские сериалы – секреты, интриги и неожиданные повороты событий. "Дом цветов" повествует о любви, семье и предательстве.
"Нарко: Мексика", 2018
Крайне успешный сериал от Netflix рассказывает историю наркотрафика в Мексике, начиная с 1980-х годов. Сериал отличается темной атмосферой, интересными персонажами и динамичным сюжетом.
В центре сюжета два героя: Феликс Гальярдо, который решил объединить разрозненных наркоторговцев и построить свою криминальную империю, а также Кики Камарена – агент Управления по борьбе с наркотиками, который после повышения переезжает с семьей из Калифорнии в Гвадалахару.
"Клуб воронов", 2015
Комедийный сериал предлагает зрителям взгляд на футбольную индустрию через призму семейных отношений и интриг. Сюжет построен вокруг борьбы за контроль над футбольным клубом после того, как его владелец умирает.
"Эль Чапо"
В основу биографического сериала легла история жизни Хоакинаа Гусмана, более известного как Эль Чапо – одного из самых известных наркобаронов в истории. Сериал рассказывает о его восхождении, падении и побегах.
"Дракон: Возвращение воина", 2019
Мигель Гарсу в детстве пережил ужасную трагедию. На его глазах жестоко убили родителей, а после этого ему пришлось переехать в мрачную среду Японии. Спустя 20 лет Мигель становится сильным мужчиной, который не знает жалости и сострадания. Герой возвращается в Мексику, чтобы отомстить за смерть родителей и занять свое положенное место во главе могущественного картеля.