5 мексиканских сериалов, от которых невозможно оторваться

Мексика славится своим наследием в области культуры и, в частности, своими сериалами, которые смело могут конкурировать с голливудскими проектами.

© Кадр из сериала "Дом цветов"

Современные мексиканские сериалы завоевали популярность не только в Латинской Америке, но и во всем мире, и это неудивительно – проекты из Мексики впечатляют закрученными сюжетами, актерской игрой и нетривиальным развитием событий.

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Подробнее о самых захватывающих современных мексиканских сериалах читайте в материале "Рамблера".

"Дом цветов", 2018

Кадр из сериала "Дом цветов"

Поклонники мексиканских сериалов полюбили этот проект за черный юмор, который идет рука об руку с драмой семьи Де ла Мора, владеющей цветочным бизнесом. Здесь есть все, за что мы так любим мексиканские сериалы – секреты, интриги и неожиданные повороты событий. "Дом цветов" повествует о любви, семье и предательстве.

"Нарко: Мексика", 2018

Кадр из сериала "Нарко: Мексика"

Крайне успешный сериал от Netflix рассказывает историю наркотрафика в Мексике, начиная с 1980-х годов. Сериал отличается темной атмосферой, интересными персонажами и динамичным сюжетом.

В центре сюжета два героя: Феликс Гальярдо, который решил объединить разрозненных наркоторговцев и построить свою криминальную империю, а также Кики Камарена – агент Управления по борьбе с наркотиками, который после повышения переезжает с семьей из Калифорнии в Гвадалахару.

"Клуб воронов", 2015

Кадр из сериала "Клуб воронов"

Комедийный сериал предлагает зрителям взгляд на футбольную индустрию через призму семейных отношений и интриг. Сюжет построен вокруг борьбы за контроль над футбольным клубом после того, как его владелец умирает.

"Эль Чапо"

Кадр из сериала "Эль Чапо"

В основу биографического сериала легла история жизни Хоакинаа Гусмана, более известного как Эль Чапо – одного из самых известных наркобаронов в истории. Сериал рассказывает о его восхождении, падении и побегах.

"Дракон: Возвращение воина", 2019

Кадр из сериала "Дракон: Возвращение воина"