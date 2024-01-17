Художник-постановщик рассказала, как снимали сцену в ванной из "Солтберна"

В последние недели "Солтберн" находится в центре всеобщего внимания. Многие пользователи социальных сетей зациклились на нескольких ключевых сценах, в том числе на моменте, когда Оливер (Барри Кеоган) глотает использованную воду из ванной, оставленную его одноклассником Феликсом (Джейкоб Элорди).

© Кадр из фильма "Солтберн"

Шокирующий характер этой сцены привел к появлению бесчисленных тиктоков и мемов, включая рецепт коктейля, вдохновленный этим моментом. А на сайте Etsy даже можно купить свечу под названием "Вода из ванны Джейкоба Элорди".

Business Insider пообщался с художником-постановщиком фильма Сьюзи Дэвис, которая объяснила, зачем нужна была эта сцена.

По словам Дэвис, в особняке, где снимали фильм, не было ванной комнаты, поэтому съемочной группе пришлось построить ее в одной из спален.

Освещение сцены помогло бы определить, как должна выглядеть вода для купания, поэтому смесь не создавалась до тех пор, пока не пришло время снимать. К тому времени Дэвис уже занималась другими проектами для будущих сцен, поэтому для создания воды для купания была задействована ее резервная команда реквизиторов.

Конечно, то, что проглотил Кеоган, было вовсе не таким жутким, как предполагают зрители.

Он пил смесь из йогурта, молока и воды, сказала Дэвис, которая наблюдала за тем, как Кеоган снимал этот момент с монитора в другой комнате, где она работала.

"Он сделал это четыре раза и действительно старался. Каждый раз он делал разные звуки".