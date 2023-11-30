4 российских режиссера, за чьи фильмы не стыдно

Российский кинематограф много лет полнился социальными драмами с тяжелым сюжетом. Однако с недавних пор отечественные картины стали такими же качественными, как зарубежные проекты. Cовременный зритель готов платить за поход в кино на российский фильм. Среди наших кинематографистов есть настоящие любимчики зрителей.

О том, фильмы каких отечественных постановщиков чаще всего хвалят зрители, читайте в нашем материале.

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Олег Трофим

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», 2021 год.

За плечами Олега Трофима несколько успешных фильмов. В их числе «Лед», «Майор Гром: Чумной доктор». Зрители отмечают качественную картинку в проектах постановщика. А также его умение составить хороший каст и рассказать историю интересным образом.

Наибольшую популярность режиссеру принесли экранизации о петербургском полицейском Игоре Громе. Зритель тепло принял фильмы о бесстрашном герое, вокруг которого вырос настоящий фандом. В 2024 году на большие экраны выйдет картина «Майор Гром: Игра».

Антон Мегердичев

Антон Мегердичев снимает с начала нулевых, но слава к нему пришла в 2012 году после выхода фильма «Метро». Зритель тепло встретил остросюжетный блокбастер об оказавшихся в заложниках у стихии москвичах в метро. Картина по сей день считается одной из лучших работ кинематографиста.

В 2017 году свет увидела спортивная драма «Движение вверх», основанная на реальных событиях. Фильм имел бешеный успех, собрав в кино тысячи зрителей и хороший бокс-офис. В 2022 году Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова «Сердце Пармы». Проект стал настоящим кинохитом, мотивировав привыкшего к карантину зрителя вновь пойти в кино.

Дмитрий Киселев

Кадр из фильма «МИРА», 2022 год.

Режиссерский дебют Дмитрия Киселева состоялся в 2009 году, когда вышел фильм «Черная молния». Затем в кинотеатрах показали первые «Елки», ставшие хитом проката. За ними последовали другие проекты постановщика, но уже менее полюбившиеся зрителю.

В 2022 году состоялась премьера блокбастера «МИРА» о том, как на Владивосток обрушивается метеоритный дождь, последствия которого могут уничтожить весь город. При создании картины авторы использовали новейшие технологии, о чем говорят качественные визуальные эффекты. Кроме того, сама история мало кого может оставить равнодушным.

Алексей Нужный

Кадр из фильма «Огонь», 2020 год.

Первая известность к Алексею Нужному пришла после снятой в 2012 году короткометражки «Конверт». Ее особенность была не только в том, что в проекте принял участие голливудский актер Кевин Спейси, но и в сюжете. Он рассказывает историю о гражданине СССР, который коллекционирует марки. Однако для него это плохо заканчивается.

После работы с именитым артистов Алексей Нужный снял множество фильмов и сериалов. В их числе «Ольга», «Я худею», «Громкая связь» и «Огонь», ставший хитом кинопроката. Зимой 2023 года состоится премьера его нового проекта «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским в главной роли.