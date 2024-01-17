Комедия об опасных секретах для фанатов «Идеальных незнакомцев»

В 2017 году в российский прокат вышла драматическая комедия под названием "Идеальные незнакомцы", которая произвела настоящий фурор. История одного ужина покорила сердца кинокритиков и зрителей: на протяжении полутора часов актеры находятся в одной комнате и просто ведут беседу, но за этим крайне увлекательно наблюдать и совершенно не хочется прерываться.

© Кадр из фильма "Тест"

Об успехе картины свидетельствуют многочисленные ремейки: проекты с таким же сюжетом отсняли в Испании, Германии, Франции, Южной Корее, Греции, Венгрии, Турции, Мексике и Армении. В России тоже не прошли мимо новинки и сняли аналог под названием “Громкая связь”.

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"Идеальные незнакомцы" возродили интерес к фильмам, действие которых происходит в четырех стенах, а весь саспенс держится на диалогах или опасных секретах закадычных друзей, родственников или же незнакомцев. Но что делать, если культовые "Резня", "Август" и "Маленькие секреты" не раз пересмотрены, а желание пополнить копилку подобного рода фильмов никуда не делось?

Как вариант – обратить внимание на испанскую комедию "Тест" 2022 года. "Рамблер" расскажет о фильме подробнее.

Сюжет

Перед зрителем предстают супруги Гектор и Паула. Он владеет рестораном, который не приносит особого дохода. Она занимается воспитанием дочери и заботится об экологии. Однажды их приглашает в гости старый общий друг по имени Тони: как вскоре становится известно, двадцать лет назад он получил наследство и удачно его приумножил.

Друзья воссоединяются в роскошном доме с бассейном и видом на город, вспоминают молодость и то, какими они когда-то были. Паула считает, что Тони сильно переменился с тех пор и забыл про некоторые свои принципы, в то время как она продолжает следовать зову сердца.

В какой-то момент беседа заходит о книге Берты – писательницы и психологини, состоящей в романтических отношениях с Тони. Последний предлагает Пауле поучаствовать в эксперименте, который описывает его возлюбленная. Его суть сводится к тому, что перед человеком ставится выбор: получить 100 тысяч евро прямо сейчас либо стать обладателем 1 миллиона евро через десять лет год.

Озвученное предложение и его последующее обсуждение становится катализатором роковых открытий, которые на протяжении нескольких лет успешно скрывались "лучшими" друзьями.

Создатели

"Тест" срежиссировал Дани де ла Орден, работавший над "Очень плохими родителями" и "Элитой". За сценарий отвечал Хорди Вальехо, благодаря которому вышли в свет такие проекты, как "Харлан Кобен. Невиновен", "Ночью и днем", "Без личности".

Актеры