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«Тест»: комедия об опасных секретах для фанатов «Идеальных незнакомцев»

В 2017 году в российский прокат вышла драматическая комедия под названием "Идеальные незнакомцы", которая произвела настоящий фурор. История одного ужина покорила сердца кинокритиков и зрителей: на протяжении полутора часов актеры находятся в одной комнате и просто ведут беседу, но за этим крайне увлекательно наблюдать и совершенно не хочется прерываться.

Комедия об опасных секретах для фанатов «Идеальных незнакомцев»
© Кадр из фильма "Тест"

Об успехе картины свидетельствуют многочисленные ремейки: проекты с таким же сюжетом отсняли в Испании, Германии, Франции, Южной Корее, Греции, Венгрии, Турции, Мексике и Армении. В России тоже не прошли мимо новинки и сняли аналог под названием “Громкая связь”.

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"Идеальные незнакомцы" возродили интерес к фильмам, действие которых происходит в четырех стенах, а весь саспенс держится на диалогах или опасных секретах закадычных друзей, родственников или же незнакомцев. Но что делать, если культовые "Резня", "Август" и "Маленькие секреты" не раз пересмотрены, а желание пополнить копилку подобного рода фильмов никуда не делось?

Как вариант – обратить внимание на испанскую комедию "Тест" 2022 года. "Рамблер" расскажет о фильме подробнее.

Сюжет

Перед зрителем предстают супруги Гектор и Паула. Он владеет рестораном, который не приносит особого дохода. Она занимается воспитанием дочери и заботится об экологии. Однажды их приглашает в гости старый общий друг по имени Тони: как вскоре становится известно, двадцать лет назад он получил наследство и удачно его приумножил.

Друзья воссоединяются в роскошном доме с бассейном и видом на город, вспоминают молодость и то, какими они когда-то были. Паула считает, что Тони сильно переменился с тех пор и забыл про некоторые свои принципы, в то время как она продолжает следовать зову сердца.

В какой-то момент беседа заходит о книге Берты – писательницы и психологини, состоящей в романтических отношениях с Тони. Последний предлагает Пауле поучаствовать в эксперименте, который описывает его возлюбленная. Его суть сводится к тому, что перед человеком ставится выбор: получить 100 тысяч евро прямо сейчас либо стать обладателем 1 миллиона евро через десять лет год.

Озвученное предложение и его последующее обсуждение становится катализатором роковых открытий, которые на протяжении нескольких лет успешно скрывались "лучшими" друзьями.

Детективная драма, покорившая Каннский фестиваль

Создатели

"Тест" срежиссировал Дани де ла Орден, работавший над "Очень плохими родителями" и "Элитой". За сценарий отвечал Хорди Вальехо, благодаря которому вышли в свет такие проекты, как "Харлан Кобен. Невиновен", "Ночью и днем", "Без личности".

Актеры

Главные роли в фильме исполнили Мирен Ибаргурен, Альберто Сан Хуан, Карлос Сантос и Бланка Суарес. Среди популярных картин с их участием "Гори, Мадрид", "Император Карлос", "Нити судьбы" и "Кожа, в которой я живу".

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