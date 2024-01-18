Образ Пиноккио для нового фильма ужасов напугал пользователей соцсетей

Пиноккио — следующий популярный персонаж, который появится в новой ипостаси — герой предстанет перед зрителями в новом фильме ужасов.

© Кадр из мультфильма "Пиноккио" 1940

Фильм под названием «Пиноккио: Без струн» создан компанией Jagged Edged Productions, той же компанией, которая создала «Винни-Пух: Кровь и мед» и его продолжение (у них также в работе есть фильмы ужасов о Бэмби и Питере Пэне).

Как сообщает портал Bloody Disgusting, получивший первые концепт-арты нового Пиноккио, у героя будет худое телосложение, с тонкими пальцами и тощими конечностями – а в его коленях будут вбитые гвозди.

Кроме того, персонажа наделят массивным ртом с гримассой, большими зубами и выпученными глазами с лопнувшими сосудами.

По данным СМИ, производство фильма начнется этим летом перед запланированным на конец 2024 года театральным релизом.

«Идея состоит в том, что мы попытаемся представить, что они все находятся в одном мире, чтобы у нас были кроссоверы», — сказал режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд о своих планах на фильмы-ужасов с любыми персонажами популярных фильмах.