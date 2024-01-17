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Дженна Ортега заявила, что второй сезон "Уэнсдей" будет ужасающим

Дженна Ортега пообещала, что второй сезон "Уэнсдей" будет еще более ужасающим.

Дженна Ортега заявила, что второй сезон "Уэнсдей" будет ужасающим
© Кадр из сериала "Уэнсдей"

Сериал Netflix, за который Ортега получила свою первую номинацию на "Эмми", начнет сниматься в апреле. Ортега рассказала E! News, что новые сценарии больше опираются на элементы хоррор-сериала Тима Бертона. Ортега также выступает в качестве исполнительного продюсера второго сезона.

"Я получила несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к тому, чтобы сделать больше ужасов. Это очень, очень интересно, потому что на протяжении всего сериала, хотя Среда и нуждается в небольшом развитии, она никогда не меняется, и в этом ее замечательность".

Ортега отметила, что в каждом эпизоде будет больше экшена, а сам сериал будет походить на фильм.

Второй сезон также знаменует собой переезд производства из Румынии в Ирландию. Ортега недавно покинула "Крик 7" из-за конфликта с расписанием второго сезона "Среды", который продлится до лета.

Актеры, которые невыносимы на съемочной площадке

Ортега ранее сообщала, что во втором сезоне "Уэнсдей" будет больше ужасов, а не сюжетных линий подросткового любовного треугольника.

"Мы решили, что хотим сделать больший акцент на ужасах. Потому что оно такое легкомысленное, а в таком шоу, где есть вампиры, оборотни и сверхспособности, не хочется воспринимать себя слишком серьезно".

Ранее "Рамблер" писал о лауреатах премии "Эмми".

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