Дженна Ортега заявила, что второй сезон "Уэнсдей" будет ужасающим
Дженна Ортега пообещала, что второй сезон "Уэнсдей" будет еще более ужасающим.
Сериал Netflix, за который Ортега получила свою первую номинацию на "Эмми", начнет сниматься в апреле. Ортега рассказала E! News, что новые сценарии больше опираются на элементы хоррор-сериала Тима Бертона. Ортега также выступает в качестве исполнительного продюсера второго сезона.
"Я получила несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к тому, чтобы сделать больше ужасов. Это очень, очень интересно, потому что на протяжении всего сериала, хотя Среда и нуждается в небольшом развитии, она никогда не меняется, и в этом ее замечательность".
Ортега отметила, что в каждом эпизоде будет больше экшена, а сам сериал будет походить на фильм.
Второй сезон также знаменует собой переезд производства из Румынии в Ирландию. Ортега недавно покинула "Крик 7" из-за конфликта с расписанием второго сезона "Среды", который продлится до лета.
Ортега ранее сообщала, что во втором сезоне "Уэнсдей" будет больше ужасов, а не сюжетных линий подросткового любовного треугольника.
"Мы решили, что хотим сделать больший акцент на ужасах. Потому что оно такое легкомысленное, а в таком шоу, где есть вампиры, оборотни и сверхспособности, не хочется воспринимать себя слишком серьезно".
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