Дженна Ортега заявила, что второй сезон "Уэнсдей" будет ужасающим

"Я получила несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к тому, чтобы сделать больше ужасов. Это очень, очень интересно, потому что на протяжении всего сериала, хотя Среда и нуждается в небольшом развитии, она никогда не меняется, и в этом ее замечательность".