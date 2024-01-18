Лучшие фильмы с Кевином Костнером

Кевин Костнер — один из самых именитых американских актеров. За плечами у «телохранителя» — более сорока лет актерской карьеры и два «Оскара», причем оба он получил за режиссуру и продюсирование своего дебютного фильма.

© Кадр из фильма "Телохранитель"

18 января Костнеру исполняется 69 лет. «Рамблер» вспоминает лучшие фильмы с участием великого актера.

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Дархэмский бык (1988)

Реальный опыт работы режиссера Рона Шелтона в бейсбольной лиге и великолепная работа Костнера, Сьюзан Сарандон и Тима Роббинса на экране делают этот гибрид ромкома и спортивного фильма чем-то особенным, выходящим за рамки обоих жанров.

Поле его мечты (1989)

В фильме «Поле его мечты» Костнер и режиссер Фил Олден Робинсон с головой уходят в фантастику. Сюжет необычен и на бумаге кажется немного безумным: фермер, который слышит голоса, строит бейсбольное поле, чтобы привлечь призраков спортивных легенд прошлого.

Зрители и критики влюбились в американскую сказку об искуплении, семье и вере — редкое фэнтези, рассчитанное на широкую взрослую аудиторию, которое работает.

Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (1991)

Эпическая драма Оливера Стоуна, вызывающая споры, но совершенно беспощадно захватывающая, рассказывает о сложном заговоре вокруг одной из самых печально известных трагедий в истории США. Костнер играет идеализированного окружного прокурора из Луизианы Джима Гаррисона. Фильм был номинирован на восемь премий «Оскар», в том числе за лучшую картину.

Неприкасаемые (1987)

Брайан Де Пальма со свойственной ему дерзостью снимает Костнера, Шона Коннери, Энди Гарсию и Роберта Де Ниро в частично вымышленном триллере по сценарию Дэвида Мамета об охоте на гангстера Аль Капоне в эпоху сухого закона. «Оскар» получил Коннери, сыгравший главную роль, но стоит отметить, что этот фильм стал главным событием в карьере всех участников фильма, находящихся на пике своей игры. «Неприкасаемые» — это классика криминала.

Танцующий с волками (1990)

В своем режиссерском дебюте Костнер создал американскую классику всех времен о лейтенанте армии Союза, который оставляет свою прежнюю жизнь после того, как сближается с племенем индейцев лакота.

Фильм стал обладателем семи «Оскаров», в том числе за лучшую картину и лучшую режиссуру.

Телохранитель (1992)