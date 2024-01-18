Лучшие фильмы с Кевином Костнером
Кевин Костнер — один из самых именитых американских актеров. За плечами у «телохранителя» — более сорока лет актерской карьеры и два «Оскара», причем оба он получил за режиссуру и продюсирование своего дебютного фильма.
18 января Костнеру исполняется 69 лет. «Рамблер» вспоминает лучшие фильмы с участием великого актера.
Дархэмский бык (1988)
Реальный опыт работы режиссера Рона Шелтона в бейсбольной лиге и великолепная работа Костнера, Сьюзан Сарандон и Тима Роббинса на экране делают этот гибрид ромкома и спортивного фильма чем-то особенным, выходящим за рамки обоих жанров.
Поле его мечты (1989)
В фильме «Поле его мечты» Костнер и режиссер Фил Олден Робинсон с головой уходят в фантастику. Сюжет необычен и на бумаге кажется немного безумным: фермер, который слышит голоса, строит бейсбольное поле, чтобы привлечь призраков спортивных легенд прошлого.
Зрители и критики влюбились в американскую сказку об искуплении, семье и вере — редкое фэнтези, рассчитанное на широкую взрослую аудиторию, которое работает.
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (1991)
Эпическая драма Оливера Стоуна, вызывающая споры, но совершенно беспощадно захватывающая, рассказывает о сложном заговоре вокруг одной из самых печально известных трагедий в истории США. Костнер играет идеализированного окружного прокурора из Луизианы Джима Гаррисона. Фильм был номинирован на восемь премий «Оскар», в том числе за лучшую картину.
Неприкасаемые (1987)
Брайан Де Пальма со свойственной ему дерзостью снимает Костнера, Шона Коннери, Энди Гарсию и Роберта Де Ниро в частично вымышленном триллере по сценарию Дэвида Мамета об охоте на гангстера Аль Капоне в эпоху сухого закона. «Оскар» получил Коннери, сыгравший главную роль, но стоит отметить, что этот фильм стал главным событием в карьере всех участников фильма, находящихся на пике своей игры. «Неприкасаемые» — это классика криминала.
Танцующий с волками (1990)
В своем режиссерском дебюте Костнер создал американскую классику всех времен о лейтенанте армии Союза, который оставляет свою прежнюю жизнь после того, как сближается с племенем индейцев лакота.
Фильм стал обладателем семи «Оскаров», в том числе за лучшую картину и лучшую режиссуру.
Телохранитель (1992)
В одном из своих самых успешных фильмов Костнер играет роль телохранителя известной поп-певицы, которую играет покойная Уитни Хьюстон. Они влюбляются друг в друга, пока он пытается защитить ее от преследователя, который посылает ей угрозы расправы. Интересная примечательность фильма заключается в том, что однажды Костнер задумал снять продолжение, в котором принцесса Диана сыграла бы саму себя. Однако ее внезапная смерть положила конец этой идее.