Каким может быть Джим Керри: топ драматических ролей актера
17 января свой 62-й день рождения отмечает канадско-американский актер Джим Юджин Керри. Практически каждый видел легендарные комедии "Эйс Вентура" или "Маска" с Керри в главной роли. Он всегда филигранно справлялся с комическими персонажами и подбирал ключики к сердцам зрителей всех возрастов. Обычно за такими яркими представителями киноиндустрии "закрепляется" слава актера одного жанра. В случае с Керри можно было бы подумать, что он вряд ли справится с серьезной драматической ролью, ведь быть комиком, очевидно, его призвание.
Однако Джим Керри смог доказать, что комедия – не единственный жанр, в котором он может продемонстрировать свои артистические таланты. В этой подборке "Рамблера" мы собрали лучшие серьезные роли великого комика. Если вы все еще не можете увидеть в Джиме взрослого человека – посмотрите эти фильмы.
«Шоу Трумана», 1998 год
Режиссер: Питер Уир
В сюжете, как кажется изначально, все довольно обычно: герой Керри живет в небольшом американском городке свою рядовую жизнь. Пока к 30 годам он не начинает осознавать, что все, что окружает его все эти годы, начиная с самого его рождения, – декорации. А вся его жизнь – шоу, за которым наблюдают вот уже несколько поколений телезрителей ежедневно.
«Мажестик», 2001 год
Режиссер: Фрэнк Дарабонт
Еще одна кинолента, показавшая, что Джим Керри – не только комедийный артист.
В это картине актер сыграл сценариста, который из-за несчастного случая полностью теряет память. Оказавшись в небольшом чужом городке, абсолютно не помня, кто он и как там оказался, персонаж Керри начинает новую жизнь. Чужую. Ведь в городе его приняли за давно пропавшего без вести солдата.
«Вечное сияние чистого разума», 2004 год
Режиссер: Мишель Гондри
Непростой фильм, ставший настоящим открытием. Роль Керри в этой ленте поразила не только зрителей, но и критиков. Фильм был номинирован на множество престижных премий.
В центре повествования история двух влюбленных людей, которые то не могут насытиться друг другом, то мечтают стереть свои отношения из памяти.
«Роковое число 23», 2007 год
Режиссер: Джоэл Шумахер
Совсем новая для Джима Керри роль – главный герой в триллере. Завязка сюжета происходит, когда жена дарит персонажу Керри книгу с названием "Роковое число 23". Во время ее прочтения жизнь мужчины начинает меняться. Ему повсюду начинает мерещиться это зловещее число, которое не несет в его обыденность ничего хорошего. Так, он буквально начинает сходить с ума.
Сериал «Я шучу», 2018 - 2020 гг
Режиссеры: Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро, Кэти Эллвуд, Кимберли Пирс, Берт
За работу в этом проекте Джим Керри получил седьмую номинацию на премию "Золотой глобус".
Он безупречно, по мнению критиков и зрителей, сыграл милого, позитивного и беззаботного ведущего телевизионного шоу для детей, личная жизнь которого была вовсе не похожа на сказку. Керри удалось очень живо показать, как вечно улыбающийся на экране человек справляется с тоской и бесконечными проблемами в своей жизни.