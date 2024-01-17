Каким может быть Джим Керри: топ драматических ролей актера

17 января свой 62-й день рождения отмечает канадско-американский актер Джим Юджин Керри. Практически каждый видел легендарные комедии "Эйс Вентура" или "Маска" с Керри в главной роли. Он всегда филигранно справлялся с комическими персонажами и подбирал ключики к сердцам зрителей всех возрастов. Обычно за такими яркими представителями киноиндустрии "закрепляется" слава актера одного жанра. В случае с Керри можно было бы подумать, что он вряд ли справится с серьезной драматической ролью, ведь быть комиком, очевидно, его призвание.

Однако Джим Керри смог доказать, что комедия – не единственный жанр, в котором он может продемонстрировать свои артистические таланты. В этой подборке "Рамблера" мы собрали лучшие серьезные роли великого комика. Если вы все еще не можете увидеть в Джиме взрослого человека – посмотрите эти фильмы.

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«Шоу Трумана», 1998 год

В сюжете, как кажется изначально, все довольно обычно: герой Керри живет в небольшом американском городке свою рядовую жизнь. Пока к 30 годам он не начинает осознавать, что все, что окружает его все эти годы, начиная с самого его рождения, – декорации. А вся его жизнь – шоу, за которым наблюдают вот уже несколько поколений телезрителей ежедневно.

«Мажестик», 2001 год

Еще одна кинолента, показавшая, что Джим Керри – не только комедийный артист.

В это картине актер сыграл сценариста, который из-за несчастного случая полностью теряет память. Оказавшись в небольшом чужом городке, абсолютно не помня, кто он и как там оказался, персонаж Керри начинает новую жизнь. Чужую. Ведь в городе его приняли за давно пропавшего без вести солдата.

«Вечное сияние чистого разума», 2004 год

Непростой фильм, ставший настоящим открытием. Роль Керри в этой ленте поразила не только зрителей, но и критиков. Фильм был номинирован на множество престижных премий.

В центре повествования история двух влюбленных людей, которые то не могут насытиться друг другом, то мечтают стереть свои отношения из памяти.

«Роковое число 23», 2007 год

Совсем новая для Джима Керри роль – главный герой в триллере. Завязка сюжета происходит, когда жена дарит персонажу Керри книгу с названием "Роковое число 23". Во время ее прочтения жизнь мужчины начинает меняться. Ему повсюду начинает мерещиться это зловещее число, которое не несет в его обыденность ничего хорошего. Так, он буквально начинает сходить с ума.

Сериал «Я шучу», 2018 - 2020 гг

Режиссеры: Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро, Кэти Эллвуд, Кимберли Пирс, Берт

За работу в этом проекте Джим Керри получил седьмую номинацию на премию "Золотой глобус".