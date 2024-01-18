Премьера фильма с Настей Ивлеевой может не состояться

В конце марта зрители должны были увидеть картину «Мальвина», режиссера Даши Чаруши. Производством ленты занимались совместно ПАО «МТС» и продюсерский центр «Марс Медиа». В фильме снимались блогер и актриса Анастасия Ивлеева, а также Никита Ефремов и Марина Васильева.

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По данным «Собеседника», сейчас должна была активно продвигаться рекламная кампания «Мальвины», однако, как сообщает издание, премьера картины и вовсе может не состояться из-за скандала с «полуголой вечеринкой», которую в декабре провела Ивлеева в Москве.

Так, по данным «Собеседника», намеченная на март 2024 года премьера картины может не состояться, возможно, потому что создатели ленты решили не привлекать внимания к фильму в свете такого громкого скандала.