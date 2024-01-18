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Объявлен полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2024

Объявлен полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2024. У картины "Оппенгеймер" оказалось рекордное число номинаций в этом году — в общей сложности 13, чуть меньше — у черной комедии "Бедные-несчастные" (11).

Список основных номинаций BAFTA 2024 смотрите ниже.

Лучший фильм

"Анатомия падения"

"Оставленные"

"Убийцы Цветочной Луны"

"Оппенгеймер"

"Бедные-несчастные"

Лучший анимационный фильм

"Мальчик и птица"

"Побег из курятника 2"

"Элементарно"

"Человек-паук: Паутина вселенных"

Лучший режиссер

Эндрю Хэй ("Незнакомцы")

Жюстин Трие ("Анатомия падения")

Александр Пейн ("Оставленные")

Брэдли Купер ("Маэстро")

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Джонатан Глейзер ("Зона интересов")

Лучшая ведущая актриса

Фантазия Баррино

Сандра Хюллер

Кэри Маллиган

Вивиан Опара

Марго Робби

Эмма Стоун

Лучший ведущий актер

Брэдли Купер

Колман Доминго

Пол Джаматти

Бэрри Кеоган

Киллиан Мерфи

Ти Ю

Названы лауреаты премии «Эмми-2024»

Ранее мы писали о том, что «Эмми-2024» побила рекорд по количеству не европеоидных актеров.

Фильмы и сериалы
Видео
Незнакомец
Незнакомцы
Оставленные
Сандра Хюллер
Колман Доминго
Александр Пейн
Эндрю Хэй
Пол Джаматти
Брэдли Купер
Марго Робби
Киллиан Мерфи
Кристофер Нолан
Джонатан Глейзер
Эмма Стоун
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