Объявлен полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2024
Объявлен полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2024. У картины "Оппенгеймер" оказалось рекордное число номинаций в этом году — в общей сложности 13, чуть меньше — у черной комедии "Бедные-несчастные" (11).
Список основных номинаций BAFTA 2024 смотрите ниже.
Лучший фильм
"Анатомия падения"
"Убийцы Цветочной Луны"
"Оппенгеймер"
"Бедные-несчастные"
Лучший анимационный фильм
"Мальчик и птица"
"Побег из курятника 2"
"Элементарно"
"Человек-паук: Паутина вселенных"
Лучший режиссер
Жюстин Трие ("Анатомия падения")
Александр Пейн ("Оставленные")
Брэдли Купер ("Маэстро")
Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
Лучшая ведущая актриса
Фантазия Баррино
Кэри Маллиган
Вивиан Опара
Лучший ведущий актер
Брэдли Купер
Бэрри Кеоган
Ти Ю
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