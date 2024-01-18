Народного артиста РФ Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты», снятого студией «Студия Квартал-95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

© Кадр из сериала "Сваты"

В одной из серий, по сюжету, Киркоров в роли самого себя внезапно появляется на экскурсии в винодельне, где шокирует всех своим появлением. Тогда Киркорова встречает персонаж по имени Митя, который ведет его по "закромам". Серию сняли в 2010 году, причем, как писали в СМИ, Киркорова к участи пригласил сам Зеленский.

Однако в серии, которую показали по каналу «Дом Кино», Киркорова уже нет. Небольшое камео певца вырезали из сериала, но на сюжет это никак не повлияло. В целом пропажу артиста из кадра можно было заметить только по резко обрывающейся музыке.

Отметим, что перед Новым годом Филипп Бедросович исчез из праздничных шоу и фильма «Иван Васильевич меняет всё». Это случилось после участия в скандальной вечеринке Анастаии Ивлеевой в Москве.