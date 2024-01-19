Количество заказов на телевизионные сериалы по сценариям США сократилось почти вдвое

Число заказываемых в США картин по сценариям с 2019 года сократилось почти вдвое, поскольку международные заказы опережают американские, сообщает Deadline.

© Кадр из сериала "Очень странные дела"

Исследование Ampere показало, что в прошлом году в Штатах было заказано 418 шоу по сравнению с 722 в 2019 году. Такой скачок в основном связан с забастовками, но, по мнению компании, ситуация вряд ли нормализуется в 2024 году.

Голливуд практически приостановил свою работу во второй половине 2023 года из-за забастовок писателей и актеров. Но исследование Ampere показало, что замедление было неизбежно, и указало, в частности, на снижение заказов от стримеров.

Количество картин международных стриминговых шоу, выпущенных в прошлом году, более чем на 100 опережает США: 367 — за пределами Америки и 257 — изнутри. Это представляет собой серьезный сдвиг даже по сравнению с предыдущим годом, когда два показателя шли рука об руку.

«Забастовки – отчасти причина произошедшего, но они также скрывают более широкую причину интернационализации и децентрализации Голливуда как ядра мировой телеиндустрии», - сказал Ампер.