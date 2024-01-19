В Индии началось производство биографического сериала "Ганди"

Предстоящий стриминговый сериал о Ганди стартовал в производстве в Гуджарате, Индия, сообщает Deadline.

© Кадр из фильма "Ганди"

Режиссером сериала стал Хансал Мехта. Сериал рассказывает о самых первых днях Ганди, его жизни в качестве юриста в Южной Африке и борьбе за независимость в Индии, а также повествует о менее известных историях из его биографии, сыгравших важную роль в его превращении в Махатму (почитаемого человека в Юго-Восточной Азии).

В нем также будут рассказаны истории всех его соотечественников и современников освободительного движения, которые помогли в формировании свободной и современной Индии. Однако никаких дальнейших подробностей кастинга не разглашается.

Applause Entertainment, которая продюсирует шоу, начала разработку картины после приобретения прав на книги индийского историка и журналиста Рамачандры Гухи « Ганди до Индии» и «Ганди – годы, которые изменили мир» — пару биографий, которые являются одними из самых полных, когда-либо написанных о культовом политическом деятеле.