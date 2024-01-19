Лучшие российские комедии последних лет
Принято считать, что российские фильмы — плохие фильмы. Но это уже давно не так. В последние годы вышло много качественных и успешных отечественных проектов.
«Рамблер» рассказывает о лучших российских комедиях за последние десять лет.
Последний богатырь, 2017
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев
«Последний богатырь» — второй после «Книги мастеров» фильм, произведенный компанией Disney в России. Фильм был снят совместно с США. По сюжету, участник аналога шоу «Битвы экстрасенсов», сирота и просто одинокий парень Иван попадает в мир сказок. Здесь ему предстоит побороть злую колдунью Варвару и восстановить мир в волшебном царстве.
Я худею, 2018
Режиссер: Алексей Нужный
«Я худею» — добрая и смешная комедия о принятии себя, любви и дружбе. Кондитер Аня (Саша Бортич) расстается со своим парнем (Роман Курцын), потому что ему не нравится, как Аня выглядит. Чтобы вернуть парня, девушка решает похудеть, а помогают ей в этом ее лучшая подруга (Ирина Горбачева) и незаурядный член клуба анонимных обжор (Евгений Кулик). Кстати, ради съемок этого фильма Саша Бортич набрала 20 килограммов, а после окончания работы сбросила 15 кг всего за один месяц.
Холоп, 2019
Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие
Во время своего выхода «Холоп» стал самым кассовым фильмом в современной России (позже его обошел «Чебурашка»). История о том, как сын олигарха в исполнении сербского актера Милоша Биковича справляется с повседневными обязанностями крестьян xix века и влюбляется в местную красавицу (Бортич), стала одной из главных российских комедий последних лет.
Родные, 2021
Режиссер: Илья Аксенов
В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Монеточка (объявлена иноагентом в РФ), Никита Павленко и Катерина Беккер
Очаровательный роуд-муви в духе «Маленькой мисс Счастье» о том, как глава семейства в исполнении Сергея Бурунова стремится исполнить свое предсмертное желание — спеть свою песню на Грушинском фестивале. В фильме присутствует ностальгичный саундтрек, а песню Бурунова из последних сцен фильма вы долго не сможете выкинуть из головы.
Молодой человек, 2022
Режиссер: Александр Фомин
В ролях: Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Ксения Кутепова и другие
А вам тоже говорили, что задиры в жизни ничего не добьются? Так твердила и мать главному герою Ване (Павел Табаков), но его глупый друг Коля (Данила Козловский) после школы стал успешным бизнесменом, а Ваня с красным дипломом МГУ пришел работать кассиром в продуктовый. Узнав о гранте Коли талантливым школьникам в детском лагере, Ваня решает сбрить бороду и получить заветный приз.