Лучшие российские комедии последних лет

Принято считать, что российские фильмы — плохие фильмы. Но это уже давно не так. В последние годы вышло много качественных и успешных отечественных проектов.

© Кадр из фильма "Холоп"

«Рамблер» рассказывает о лучших российских комедиях за последние десять лет.

Видео дня

Последний богатырь, 2017

«Последний богатырь» — второй после «Книги мастеров» фильм, произведенный компанией Disney в России. Фильм был снят совместно с США. По сюжету, участник аналога шоу «Битвы экстрасенсов», сирота и просто одинокий парень Иван попадает в мир сказок. Здесь ему предстоит побороть злую колдунью Варвару и восстановить мир в волшебном царстве.

Я худею, 2018

«Я худею» — добрая и смешная комедия о принятии себя, любви и дружбе. Кондитер Аня (Саша Бортич) расстается со своим парнем (Роман Курцын), потому что ему не нравится, как Аня выглядит. Чтобы вернуть парня, девушка решает похудеть, а помогают ей в этом ее лучшая подруга (Ирина Горбачева) и незаурядный член клуба анонимных обжор (Евгений Кулик). Кстати, ради съемок этого фильма Саша Бортич набрала 20 килограммов, а после окончания работы сбросила 15 кг всего за один месяц.

Холоп, 2019

Во время своего выхода «Холоп» стал самым кассовым фильмом в современной России (позже его обошел «Чебурашка»). История о том, как сын олигарха в исполнении сербского актера Милоша Биковича справляется с повседневными обязанностями крестьян xix века и влюбляется в местную красавицу (Бортич), стала одной из главных российских комедий последних лет.

Родные, 2021

Очаровательный роуд-муви в духе «Маленькой мисс Счастье» о том, как глава семейства в исполнении Сергея Бурунова стремится исполнить свое предсмертное желание — спеть свою песню на Грушинском фестивале. В фильме присутствует ностальгичный саундтрек, а песню Бурунова из последних сцен фильма вы долго не сможете выкинуть из головы.

Молодой человек, 2022