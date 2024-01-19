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Лучшие российские комедии последних лет

Принято считать, что российские фильмы — плохие фильмы. Но это уже давно не так. В последние годы вышло много качественных и успешных отечественных проектов.

Лучшие российские комедии последних лет
© Кадр из фильма "Холоп"

«Рамблер» рассказывает о лучших российских комедиях за последние десять лет.

Видео дня

Последний богатырь, 2017

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев

«Последний богатырь» — второй после «Книги мастеров» фильм, произведенный компанией Disney в России. Фильм был снят совместно с США. По сюжету, участник аналога шоу «Битвы экстрасенсов», сирота и просто одинокий парень Иван попадает в мир сказок. Здесь ему предстоит побороть злую колдунью Варвару и восстановить мир в волшебном царстве.

Я худею, 2018

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Александра Бортич, Евгений Кулик, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Сергей Шнуров

«Я худею» — добрая и смешная комедия о принятии себя, любви и дружбе. Кондитер Аня (Саша Бортич) расстается со своим парнем (Роман Курцын), потому что ему не нравится, как Аня выглядит. Чтобы вернуть парня, девушка решает похудеть, а помогают ей в этом ее лучшая подруга (Ирина Горбачева) и незаурядный член клуба анонимных обжор (Евгений Кулик). Кстати, ради съемок этого фильма Саша Бортич набрала 20 килограммов, а после окончания работы сбросила 15 кг всего за один месяц.

Холоп, 2019

Режиссер: Клим Шипенко

В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие

Во время своего выхода «Холоп» стал самым кассовым фильмом в современной России (позже его обошел «Чебурашка»). История о том, как сын олигарха в исполнении сербского актера Милоша Биковича справляется с повседневными обязанностями крестьян xix века и влюбляется в местную красавицу (Бортич), стала одной из главных российских комедий последних лет.

История из фильма «Поймай меня, если сможешь» оказалась фейком

Родные, 2021

Режиссер: Илья Аксенов

В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Монеточка (объявлена иноагентом в РФ), Никита Павленко и Катерина Беккер

Очаровательный роуд-муви в духе «Маленькой мисс Счастье» о том, как глава семейства в исполнении Сергея Бурунова стремится исполнить свое предсмертное желание — спеть свою песню на Грушинском фестивале. В фильме присутствует ностальгичный саундтрек, а песню Бурунова из последних сцен фильма вы долго не сможете выкинуть из головы.

Молодой человек, 2022

Режиссер: Александр Фомин

В ролях: Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Ксения Кутепова и другие

А вам тоже говорили, что задиры в жизни ничего не добьются? Так твердила и мать главному герою Ване (Павел Табаков), но его глупый друг Коля (Данила Козловский) после школы стал успешным бизнесменом, а Ваня с красным дипломом МГУ пришел работать кассиром в продуктовый. Узнав о гранте Коли талантливым школьникам в детском лагере, Ваня решает сбрить бороду и получить заветный приз.

Фильмы и сериалы
Маленькая мисс Счастье
Книга мастеров
Поймай меня, если сможешь
Чебурашка
Последний богатырь
Я худею
Данила Поперечный
Илья Аксенов
Клим Шипенко
Никита Павленко
Роман Курцын
Александр Семчев
Валентина Ляпина
Виктор Хориняк
Мила Сивацкая
Ингрид Олеринская
Семен Трескунов
Сергей Бурунов
Александр Самойленко
Евгений Дятлов
Дмитрий Дьяченко
Ксения Кутепова
Ирина Пегова
Ирина Горбачева
Иван Охлобыстин
Александр Фомин
Мария Миронова
Алексей Нужный
Александра Бортич
Сергей Шакуров
Екатерина Вилкова
Милош Бикович
Константин Лавроненко
Елена Яковлева
Сергей Шнуров
Евгений Кулик
Данила Козловский
Павел Табаков
Walt Disney
МГУ
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