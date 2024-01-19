Фильм «Джентльмены удачи» хорошо известен зрителям уже на протяжении 50 лет. Казалось бы, за столько лет просмотров в этой киноленте не должно остаться неожиданностей. Однако внимательные зрители обнаружили, что создатели фильма тайно намекали на то, кто является настоящим главным злодеем.

В фильме главным злодеем оказался неожиданный персонаж – неловкий и забавный Василий Алибабаевич. По мнению некоторых зрителей, авторы фильма дали несколько намеков на то, что именно он является влиятельным преступником, которого даже Доцент опасается.

Когда Василий попадает в тюрьму в камере он занимает самое лучшее место. А когда воры обсуждают план ограбления, Алибаба только притворяется спящим – на самом деле он подслушивает все детали. Это помогает ему узнать план побега из тюрьмы и присоединиться к банде воров после освобождения.