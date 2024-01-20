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Фильм «Вонка» слили на торренты с русской озвучкой за два дня до онлайн-премьеры

Пользователи сообщили, что фильм «Вонка» уже доступен для просмотра с русской озвучкой на торрент-трекерах. Цифровая премьера ленты состоится 22 января.

Фильм «Вонка» слили на торренты с русской озвучкой за два дня до онлайн-премьеры
© Championat.com

Сборы картины в мировом прокате уже превысили $ 511 млн. При этом стоит отметить, что бюджет «Вонки» составил всего $ 125 млн — лента успела окупиться несколько раз.

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Фильм рассказывает о событиях, произошедших до показанного в ленте «Чарли и шоколадная фабрика». Картины посвящена тому, как юный шоколатье Вилли Вонка пытается открыть свой первый магазинчик, чтобы радовать людей и зарабатывать деньги. Режиссёром выступил Пол Кинг.

Во всём мире «Вонка» вышел 15 декабря. До российского проката лента добралась спустя чуть больше недели — 23 декабря.

Ранее «Рамблер» писал о том, как снимали знаменитую сцену из фильма «Любовь и голуби».

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