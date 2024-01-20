Шахназаров: сериал «Клипот» вызовет интерес у молодого зрителя

«Это сериал о психологии молодых: кто их ведет и куда? Могут ли родители как-то уберечь их, и кто виноват, когда дети сворачивают со светлой дороги? Эти темы актуальны всегда - что в 19 веке, что в 21. Федор Михайлович в свое время прекрасно описал, как "бунтарями" становятся от скуки и гордыни, от пустоты и отсутствия внутреннего стержня. Но он уже убедительно показал в своих произведениях, что вера – главный ориентир, который ведет к свету, прощению, надежде», — считает кинорежиссер.