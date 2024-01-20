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Кинорежиссер Шахназаров: сериал «Клипот» вызовет интерес у молодого зрителя

В сериале "Клипот" можно усмотреть аллюзию на знаменитый роман Федора Достоевского "Бесы", считает генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

Шахназаров: сериал «Клипот» вызовет интерес у молодого зрителя
© Gazeta.ru

«Насколько мне известно, четырехсерийная картина заявлена как некая аллюзия на знаменитый роман Федора Достоевского "Бесы". По сути, это новый взгляд на классический русский философский конфликт "фронда — государство", правда, уже в современных реалиях», — сказал Шахназаров.

По его мнению, сериал интересен вечной темой - историей о конфликте отцов и детей.

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«Это сериал о психологии молодых: кто их ведет и куда? Могут ли родители как-то уберечь их, и кто виноват, когда дети сворачивают со светлой дороги? Эти темы актуальны всегда - что в 19 веке, что в 21. Федор Михайлович в свое время прекрасно описал, как "бунтарями" становятся от скуки и гордыни, от пустоты и отсутствия внутреннего стержня. Но он уже убедительно показал в своих произведениях, что вера – главный ориентир, который ведет к свету, прощению, надежде», — считает кинорежиссер.

Карен Шахназаров выразил надежду, что создатели сериала "Клипот" разделяют нравственные посылы великого писателя. Также кинорежиссер отметил, что в сериале много не "распиаренных" талантов.

«В сериале много интересных молодых лиц, не "распиаренных" талантов. Насколько удачной окажется эта работа, насколько точно попадет в "нерв" нашей эпохи, конечно, можно будет судить только после премьеры. Но то, что сериал "Клипот" созвучен своему времени и вызовет интерес у зрителя, особенно молодого – у меня сомнений нет», — заключил Шахназаров.

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