Режиссер фильма «Воздух» высказался о поведении Безрукова на съемках

Картина Алексея Германа-младшего дважды оказывалась под угрозой забвения. Сначала авторы проекта долго продумывали, как они будут снимать фильм. Команда была готова выезжать на съемки, но началась пандемия коронавируса.

© Кадр из фильма «Воздух», 2024.

Фильм «Воздух» вышел лишь в начале 2024 года. Его режиссер откровенно рассказал, как проходил процесс создания проекта. Актрисы оказались не из робкого десятка, будучи готовыми и к холоду и к физическим нагрузкам. Не меньше них впечатлил режиссера исполнитель главной мужской роли Сергей Безруков.

«Артистам было страшно, и даже плохо. Но они выстояли. Например, было видно, что даже такому мужественному человеку как Сергей Безруков, когда его крутили в самолете, было физически тяжело», — вспоминает Алексей Герман-младший.

Сюжет фильма «Воздух» рассказывает о молодых летчицах, сражающихся под взятым в кольцо блокады Ленинградом. Сергей Безруков исполнил роль руководителя их подразделения.