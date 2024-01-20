Как снимали любимое кино: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

В преддверии 100-летнего юбилея киностудии "Мосфильм", рассказываем о дипломном фильме Э. Климова, принёсшем ему и актёрам всесоюзную славу.

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«Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях...», — вспоминал один из героев фильма — начальник лагеря Дынин в исполнении Евгения Евстигнеева.

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Режиссёр картины "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"(1964) Элем Климов в пионерском лагере не был ни разу. Но смотря фильм, об этом невозможно догадаться. Режиссёр начал съёмки этой картины, будущи ещё студентом ВГИКа. Его отпустили на съёмки, хотя ректор выступил резко против создания такого фильма — ему не нравился сюжет. А против кандидатуры Евстигнеева на роль товарища Дынина выступили на "Мосфильме", заверяя при этом режиссёра, что с такой ролью отлично справился бы Михаил Пуговкин. Сначала Климов пошёл на уступки. Он хотел взять на эту роль Леонида Куравлёва, но тот был вынужден отказаться из-за занятости. Постановщик достаточно дерзко заявил руководству киностудии:

«Если не хотите видеть в этой роли Евстигнеева — снимайте сами!».

Ситуация в итоге разрешилась именно так, как хотел Климов. Местом съёмок стал настоящий летний лагерь. Но отдыхающие там дети приехали на смену недавно и загореть ещё не успели. Гримёрам пришлось постараться. В начале каждого съёмочного дня они покрывали спины, животы и конечности ребят морилкой. Это придавало коже бронзовый оттенок, но такой "грим" вызывал у мальчишек и девчонок сильный зуд.

Юный Виктор Косых — исполнитель роли Кости Иночкина, учился в школе, расположенной рядом с киностудией "Мосфильм". В школу часто приходили сотрудники студии в поисках ребёнка на ту или иную роль. Для роли Кости требовалось умение плавать. Многие дети понимали, что съёмки в кино — отличная возможность улизнуть с уроков, поэтому, даже те, кто плавать не умел, сказали, что обладают этим навыком. В числе таковых был и Витя. Но на пробах его мастерство пловца не проверяли, а попросили почитать стихи — с этим мальчишка блестяще справился.

Мальчик, несколько раз на протяжении фильма вопрошающий: "А чё это вы тут делаете? А?" появился спонтанно. В сценарии его не было. Слава Царёв, сыгравший этого мальчика, встретился режиссёру случайно — Климов увидел его в общественном транспорте. Постановщика покорила широкая непосредственная улыбка мальчишка и его внешность в целом — Элем Германович был уверен, что, глядя на Славу, зрители тоже будут улыбаться. Вячеслав Царёв ушёл из жизни в 55 лет из-за нездорового образа жизни.

Детство — тот период жизни, который словно создан для солнца, улыбок, дружбы и весёлых шалостей. Элем Климов создал кинокартину, которая и спустя годы погружает зрителей в эту светлую пору.