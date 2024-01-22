В Сети появился трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»
В Сети опубликовали трейлер фантастического сериала «Сергий против нечисти. Яга». Премьера первого эпизода проекта назначена на 1 февраля. Сериал покажет стриминговая платформа "Кион".
В сюжете борьба бывшего священника Сергия с разгулявшейся по стране нечистой силой. В свое время он был отстранен от церкви и позже стал охотником за нечистью. Теперь же в Москве загадочным образом начали пропадать знаменитости. Конечно, за дело взялся именно Сергий.
Свою войну он ведет совместно с капитаном полиции Катей. Испытывая в своем противостоянии многочисленные трудности, главный герой сериала решается пойти на весьма опасную и сомнительную сделку с Ягой.
- Режиссер: Андрей Волгин
- Актеры: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и другие.
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