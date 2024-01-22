$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В Сети появился трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»

В Сети опубликовали трейлер фантастического сериала «Сергий против нечисти. Яга». Премьера первого эпизода проекта назначена на 1 февраля. Сериал покажет стриминговая платформа "Кион".

В сюжете борьба бывшего священника Сергия с разгулявшейся по стране нечистой силой. В свое время он был отстранен от церкви и позже стал охотником за нечистью. Теперь же в Москве загадочным образом начали пропадать знаменитости. Конечно, за дело взялся именно Сергий.

Свою войну он ведет совместно с капитаном полиции Катей. Испытывая в своем противостоянии многочисленные трудности, главный герой сериала решается пойти на весьма опасную и сомнительную сделку с Ягой.

Как создавалась нечисть для первого советского ужастика «Вий»

Ранее "Рамблер" показывал трейлер к сериалу "Вражда: Капоте против лебедей".

Фильмы и сериалы
Видео
Вий
Дмитрий Куличков
Елена Подкаминская
Роман Маякин
Лукерья Ильяшенко
Ирина Розанова
1
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости