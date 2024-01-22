В Сети появился трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»

В сюжете борьба бывшего священника Сергия с разгулявшейся по стране нечистой силой. В свое время он был отстранен от церкви и позже стал охотником за нечистью. Теперь же в Москве загадочным образом начали пропадать знаменитости. Конечно, за дело взялся именно Сергий.