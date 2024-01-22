Студия Aardman планирует создать новые истории во вселенной "Робин"
"Робин" – мультипликационный музыкальный фильм, который был номинирован на премию "Оскар". Премьера ленты состоялась на Netflix в 2021 году.
В начале 2024 года создатели картины Дэн Оджари и Майкл Плиз сообщили, что планируют развивать историю и дополнять ее новыми персонажами.
«Мы чувствуем, что в этом мире есть еще много историй, которые можно рассказать, поэтому нам бы хотелось сделать больше», – цитирует Майкла Плиза издание Variete.
Напомним, что в сюжете мультфильма история малиновки, которая, еще будучи в яйце, оказалась на свалке, где ее нашли мыши. Грызуны взяли на себя ответственность за маленькую птичку. И, несмотря на то, что со временем различия между ними были все заметнее, малиновка делает все возможное, чтобы доказать, что имеет полное право считаться своей в семействе мышей-грабителей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что в мультфильме “Кунг-Фу Панда 4” появится старый состав неистовой пятерки.