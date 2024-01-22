Студия Aardman планирует создать новые истории во вселенной "Робин"

«Мы чувствуем, что в этом мире есть еще много историй, которые можно рассказать, поэтому нам бы хотелось сделать больше», – цитирует Майкла Плиза издание Variete .

Напомним, что в сюжете мультфильма история малиновки, которая, еще будучи в яйце, оказалась на свалке, где ее нашли мыши. Грызуны взяли на себя ответственность за маленькую птичку. И, несмотря на то, что со временем различия между ними были все заметнее, малиновка делает все возможное, чтобы доказать, что имеет полное право считаться своей в семействе мышей-грабителей.