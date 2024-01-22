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«Наблюдатель»: детективный сериал о соседях, которые сводят с ума

Не всегда режиссеры и сценаристы после успешных проектов выпускают в свет не менее увлекательные и качественные картины. Однако если происходит именно так, и последующие киноленты ничуть не уступают предыдущим, то это вызывает особое восхищение.

Фанаты психологических триллеров, детективов и хорроров, вероятно, наслышаны о Дженнифер Линч и Райане Мерфи: они работали над сериалами "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Ходячие мертвецы", "Монстр: История Джеффри Дамера" и многими другими проектами, которые пришлись по душе любителям жанра.

Два года назад культовые режиссеры воссоединились ради сериала под названием "Наблюдатель", который вышел на платформе Netflix. О чем он повествует, и почему стоит обратить на него внимание – в материале "Рамблера".

Сюжет

Кадр из фильма "Наблюдатель"

Нора и Дин Брэннок въезжают с двумя детьми в роскошный дом в Уэстфилде. За лакомый кусочек недвижимости боролись несколько семей, но он достался Брэннокам благодаря знакомству Норы с риелтором.

Главные герои пребывают на седьмом небе от счастья, а вот дети их ликования не разделяют. Дочь переживает из-за расставания с друзьями, ведь теперь она не сможет видеться с ними из-за переезда, а сын жалуется на проблемы со сном. Особый стресс вызывает инцидент с соседом, проникшим в жилище без спроса, чтобы прокатиться на кухонном лифте. Так, фактически, и начинается процесс знакомства Брэнноков с соседями, которые не вызывают у них приятных эмоций.

Но это еще пол беды: в какой-то момент семейство получает анонимное письмо от него "наблюдателя": он, мол, следит за ними и за домом с известной одному ему целью. Дин считает, что это забава недовольных конкурентов, которым не удалось приобрести жилье и хочется испортить жизнь новым обитателям. У Норы странное послание вызывает больше тревоги, но в итоге она соглашается с мужем и продолжает заниматься обустройством дома.

Вскоре супруги получат очередное письмо и информацию, проигнорировать которую будет намного сложнее.

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Создатели

Как уже было отмечено ранее, над "Наблюдателем" потрудилась команда профессионалов: дочь того самого Линча, Пэрис Барклай, Райан Мерфи, Иэн Бреннан и Райлли Смит. Примечательно, что в их профессиональной копилке не только культовые фильмы и сериалы в жанре триллера и ужасов, но и более легкие проекты, например, "Сплетница" и "Хор". И все же есть у них кое-что общее: все эти кинокартины имеют высокий рейтинг и фанатов из разных уголков мира.

Актеры

Кадр из фильма "Наблюдатель"

Главные роли в сериале исполнили Бобби Каннавале ("Ирландец", "Станционный смотритель", "Тони против всех") и Наоми Уоттс ("Невозможное", "Разрисованная вуаль", "21 грамм"). За подозрительное поведение и саспенс в "Наблюдателе" отвечают Миа Фэрроу, Терри Кинни, Дженнифер Кулидж, Кристофер Макдональд, Марго Мартиндейл и многие другие известные актеры.

Кстати

"Наблюдатель" вдохновлен событиями, подробно описанными в статье Ривза Видемана в журнале New York Magazine. Впервые она была опубликована в 2018 году и рассказывала о Дереке и Марии Броддус, которые в 2014 году приобрели дом мечты в Нью-Джерси, после чего стали получать письма странного содержания.

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