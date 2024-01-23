«Сандэнс 2024»: главные фильмы фестиваля этого года, на которые стоит обратить внимание

После большого и знаменательного года для «Сандэнса» с премьерой таких признанных фильмов, как «Прошлые жизни», «Переходы», «Честная игра» и «20 дней в Мариуполе», все взгляды зрителей прикованы к тому, какие фильмы будут представлены на фестивале в этом году.

© Кадр из фильма "Аутран"

Новый главный руководитель проекта надеется вернуть более независимый дух американского кино, поэтому кинолента 2024 года состоит из захватывающего и непостижимого набора картин. «Рамблер» рассказывает о самых потенциальных картинах, на которые стоит обратить внимание тем, кто любит хорошее кино.

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«Аутран»

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» Сирша Ронан начинает 2024 год с двумя интересными проектами, первый из которых находится вне конкуренции в разделе премьер. Ронан выступит в фильме «Аутран», адаптации мемуаров журналистки Эми Липтрот , в которых подробно описывается ее возвращение домой на Оркнейские острова после борьбы с алкоголизмом в Лондоне. Фильм обещает стать интимной демонстрацией жизни Ронана и жестким, неприукрашенным взглядом на зависимость с резким, ретроспективным повествованием, напоминающим «Дикость» Жана-Марка Валле, которая принесла своей звезде Риз Уизерспун номинацию на «Оскар» в 2015 году.

Кадр из фильма "Аутран"

«Союз»

Бесконечный рост империи Amazon привел к необъяснимому расширению индустрии и, как и ожидалось, к проблемам, не поддающимся контролю, поскольку рабочие начали сопротивляться множеству несправедливостей, к которым прибегала компания. Документальный фильм «Союз» объединяет истории тех, кто сражается против них. Это давняя битва, и режиссеры Бретт Стори и Стивен Мейнг получили особую информацию о том, как это происходило. Вероятно, картина будет одним из самых ярких фильмов фестиваля.

«Люби меня»

Кристен Стюарт, может, давно принимает участие в «Сандэнсе», но ее участие в «Беглецах», «Добро пожаловать к Райли», «Лагере «Рентген»» и «Лиззи» не всегда соответствовало ее таланту. На фестивале этого года у нее две главные роли, каждая из которых звучит удивительно по-разному. В первой из них она играет вместе с актером, который преуспел немного лучше, –Стивеном Юном, чей путь к своей первой номинации на «Оскар» начался с фестивальной премьеры «Минари» в 2020 году. Пара звезд появится в фильме «Люби меня», постапокалиптическом романе между «умным буем и орбитальным спутником», охватывающем миллиард лет в головокружительной обстановке. Этот фильм нужно увидеть, чтобы понять.

Кадр из фильма "Люби меня"

«Присутствие»

Во время коронавируса Стивен Содерберг снял один из немногих по-настоящему важных фильмов о пандемии – гениальный технический триллер «Кими». Но его новый фильм будет чем-то вроде партнера для первого. «Присутствие» станет единственным в своем роде фильмом о доме с привидениями с точки зрения призрака.

«Все, что видит это присутствие, раскрывается через взгляды этой семьи. И весь элемент жанра призраков — это троянский конь, показывающий группу людей, которым грозит опасность развалиться», — сказал Содерберг.

Кадр из фильма "Присутствие"

«Государство девочек»

Вероятно, самый крупный документальный фильм фестиваля «Сандэнс» этого года является продолжением самого крупного документального фильма фестиваля 2020 года, получившего приз Boys State и получившего кругленькую сумму 12 миллионов долларов, Apple и A24. Продолжение «Государства девочек» отвечает на один из самых актуальных вопросов фильма «а как насчет девочек?» и еще раз демонстрирует жизнь американской молодежи в 21 веке.

«Я видел свет телевизора»

Вернувшись на виртуальный фестиваль «Сандэнс» в 2021 году, начинающий режиссер Джейн Шенбрун разразилась жутким интернет-ужастиком «Мы все собираемся на Всемирную выставку», фильмом, возможно, лучше подходящим для онлайн-премьеры, чем большинство фильмов того года. Продолжение картины «Я видел сияние телевизора» — это еще один фильм, посвященный тому, как мы потребляем средства массовой информации. На этот раз он рассказывает историю двух друзей, которые становятся одержимыми таинственным ночным телешоу, которое начинает влиять на их понимание того, что реально, а что нет.

Кадр из фильма "Я видел свет телевизора"

«Власть»

Режиссер Янс Форд возвращается в «Сандэнс» после большого успеха в фильме «Стронг-Айленд» в 2017 году и собирается получить номинацию на премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Этот фильм был тяжелым личным проектом об убийстве его брата, молодого темнокожего мужчины, белым механиком, которому это сошло с рук. Говорят, что «Власть» — это «обширная хроника» полицейской деятельности в США и того, как такие маркеры, как раса и класс, влияют на жизнь американцев тогда и сейчас.

«Чумовые сказки»

Режиссерский дуэт Анны Боден и Райана Флека, сделавший один из самых впечатляющих дебютов на фестивале «Сандэнс» 2000-х годов с мощной драмой «Учитель-ученик» под руководством Райана Гослинга, с тех пор имел неоднозначную карьеру, так и не достигнув этих высот в киноиндустрии. Но их последний фильм, по крайней мере, подает признаки жизни. Освобожденный от оков франшизы фильм-антология с любопытным названием «Чумовые истории», действие которого происходит в Калифорнии 80-х годов, покажет четыре взаимосвязанные истории, в которых будут присутствовать сверхъестественные элементы, хип-хоп, ужасы, кунг-фу и интересная кульминация. Актерский состав тоже неожиданный – Педро Паскаль, Бен Мендельсон, покойный Ангус Клауд и дебютировавшая в кино Нормани.

«Моя старая задница»

В последней концептуальной комедии Обри Плаза «Моя старая задница» главная героиня изображена как старшая версия подростка, который готовится поступить в колледж. Продюсером выступила Марго Робби, которая в последний раз приглашала «Многообещающую молодую женщину» на фестиваль «Сандэнс» в 2020 году. Ожидается, что этот фильм станет одним из наиболее востребованных среди картин фестиваля.