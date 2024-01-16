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Назван лучший фильм за всю историю кинофестиваля "Сандэнс"

Лучшим фильмом за всю историю кинофестиваля "Сандэнс" признали драму "Одержимость" Дэмьена Шазелла.

Назван лучший фильм за всю историю кинофестиваля "Сандэнс"
© Кадр из фильма "Одержимость"

Картину признали лучшей по итогам опроса 500 критиков и кинематографистов. Голосование провели к предстоящему юбилею кинофестиваля, которому скоро исполнится 40 лет.

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В топ-10 лучших фильмов также вошли картины "Бешеные псы", "Прочь", "Маленькая мисс Счастье", "Мементо", "Секс, ложь и видео" и другие.

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