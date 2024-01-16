Назван лучший фильм за всю историю кинофестиваля "Сандэнс"

Лучшим фильмом за всю историю кинофестиваля "Сандэнс" признали драму "Одержимость" Дэмьена Шазелла.

Картину признали лучшей по итогам опроса 500 критиков и кинематографистов. Голосование провели к предстоящему юбилею кинофестиваля, которому скоро исполнится 40 лет.

В топ-10 лучших фильмов также вошли картины "Бешеные псы", "Прочь", "Маленькая мисс Счастье", "Мементо", "Секс, ложь и видео" и другие.