СМИ: Началась работа над сериалом по «Гарри Поттеру»
На HBO Max стартовала работа над сериалом о «Гарри Поттере», сообщает Deadline со ссылкой на источники.
По информации издания, в Лос-Анджелесе уже прошли первые встречи со сценаристами, которые поделились своими идеями по экранизации книг Джоан Роулинг. Среди кандидатов — Том Моран («Час дьявола»), Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами») и Майкл Лессли («Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»).
Роль самой Роулинг в создании сериала пока не раскрывается, однако планируется, что она будет участвовать в принятии решений по киноленте. Также известно, что писательница будет в числе исполнительных продюсеров.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Apple отменила сериал из-за некрасивой героини.