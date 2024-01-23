"Иллюзия превосходства": новый фантастический хоррор о роботе, одержимом хозяйкой

Мы все уже фантазировали на тему будущего искусственного интеллекта: что же станет с миром, в котором так быстро развиваются технологии?

© Кадр из фильма "Иллюзия превосходства"

25 января в РФ запланирована премьера — на экранах появится британский научно-фантастический триллер с сюжетной линией о том, как робот-помощник увлекся своей владелицей-женщиной. Это жуткая идея: нечто среднее между «Роковым влечением» и «Слугой», драмой Гарольда Пинтера и Джозефа Лоузи 1963 года.

Видео дня

Частично проблема заключается в самом ИИ, роботе-гуманоиде с безобидным названием ТИМ (сокращение от «технологически интегрированный слуга»), которого играет Имон Фаррен.

ТИМ — это не кукла с искусственным интеллектом, а дворецкий, экономка, повар и личный помощник, заключенные в одно жуткое синтетическое тело.

Не может быть и речи о том, чтобы заставить нас гадать о его намерениях: ТИМ зловещ с самого начала. Со своими прилизанными светлыми волосами и проницательным голубым взглядом он похож на какого-то нацистского лидера с намеком на Ганнибала Лектера.

На самом деле ТИМ — это прототип слуги, который дома тестирует инженер-робототехник Аби (Джорджина Кэмпбелл). Ее не смущает ее новая робот-домработница; для нее «он» — это «оно» — полезный аксессуар, позволяющий экономить время, как, например, смартфон или стиральная машина. Ее муж Пол (Марк Роули) менее заинтересован в роботе, но ему не нравится, как ТИМ смотрит на Аби.

Конечно, обычный мужчина Пол не может сравниться с ТИМом, поскольку он становится незаменимым по дому. Он готовит как профессионал, гладит как мечта, а также получает доступ к личным данным Аби и Пола. Однажды днем ТИМ возвращается после обновления, превратившись в брюнета, потому что заметил, что Аби задерживается на 0,4 секунды дольше на изображениях мужчин с темными волосами.

Конечно, фильм об опасностях искусственного интеллекта как нельзя более своевременен, и, если вы когда-нибудь фантазировали о том, каким будет наше будущее по соседству с ИИ и роботами, то посмотреть фильм стоит обязательно.

Мнение зрителей

В соцсетях уже появляются обзоры на картину:

«ТИМ» — это отчасти поучительная история, которая затрагивает современные страхи многих людей. История немного медленная, но она удерживает ваше внимание, несмотря на то, что в ней нет резких сюжетных поворотов. Браун превращает вполне тривиальную идею во что-то веселое, занимательное и удивительно своевременное.