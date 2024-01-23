Главную награду премии 2023 года забрал боевик Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Все везде и сразу". Шайнерт и Кван также получили награду за режиссуру данной картины. Кроме того, эти режиссеры получили "Оскар" за лучший сценарий, который они и написали для "Все везде и сразу".