Названы фильмы — номинанты на «Оскар»
Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта. Трансляция объявления прошла на официальном YouTube-канале премии.
В список претендентов на награду в номинации "Лучший фильм", помимо ожидаемых лент Кристофера Нолана и Мартина Скорсезе, вошли "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Барби" Греты Гервиг", "Оставленные" Александра Пэйна, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон, "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
Лидером по количеству номинаций стал "Оппенгеймер" Нолана - он номинирован в 13 категориях.
Ведущим шоу снова станет комик Джимми Киммел. Он был ведущим церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах.
Главную награду премии 2023 года забрал боевик Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Все везде и сразу". Шайнерт и Кван также получили награду за режиссуру данной картины. Кроме того, эти режиссеры получили "Оскар" за лучший сценарий, который они и написали для "Все везде и сразу".