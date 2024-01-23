PREMIER и «НТВ» снимают сериал о войне в Сирии

По сюжету, легенда разведки капитан Максим Шеховцов (Евгений Шириков) прибывает в Сирию, чтобы найти погибшего наводчика Александра. Прихватив с собой молодого снайпера из сил специального назначения, он отправляется вглубь территории противника. В опасном пути им предстоит столкнуться не только с засадами террористов и жестокими боями, но и с личными непримиримыми разногласиями.