PREMIER и «НТВ» снимают сериал о войне в Сирии
Кинокомпания BERG SOUND при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER, телеканала НТВ и Института развития интернета (АНО «ИРИ») работают над созданием военной драмы «Глаз пустыни».
По сюжету, легенда разведки капитан Максим Шеховцов (Евгений Шириков) прибывает в Сирию, чтобы найти погибшего наводчика Александра. Прихватив с собой молодого снайпера из сил специального назначения, он отправляется вглубь территории противника. В опасном пути им предстоит столкнуться не только с засадами террористов и жестокими боями, но и с личными непримиримыми разногласиями.
Режиссёром сериала стал Алексей Алфёров. Продюсерами проекта выступили Михаил Погосов и Тимур Вайнштейн.
«В лице Алексея мы нашли человека, который разбирается в режиссуре и драматургии, а также является большим специалистом в военном деле. Безусловно, это придаёт сериалу реалистичности».
Ранее «Рамблер» писал о том, что против звезды «Триггера» возбудили уголовное дело.
PREMIER и «НТВ» снимают сериал о войне в Сирии