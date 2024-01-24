«Оскар-2024»: где смотреть, кто номинирован, скандал вокруг «Барби»

Менее чем через два месяца сезон кинопремий достигнет кульминации, когда в воскресенье, 10 марта 2024 года, в эфир выйдет, пожалуй, самое важное шоу сезона — церемония вручения премии «Оскар».

О том, где смотреть премию и какие фильмы были номинированы на «Оскар» в этом году, — в материале «Рамблера».

Официальный список номинантов был объявлен 23 января, и, как и в предыдущие годы, в него вошло множество выдающихся фильмов и немало сюрпризов.

Фильм «Оппенгеймер» возглавил гонку с 13 номинациями, за ним следуют «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун, получивший 11 номинаций, «Убийцы цветочной луны» с 10 номинациями и прошлогодний хит «Барби», набравший 8 номинаций.

Церемония награждения премии Американской киноакадемии традиционно пройдет в легендарном Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ожидается несколько музыкальных выступлений (многие надеются, что на премии выступит Райан Гослинг с песней I’m Just Ken).

Ведущим премии в четвертый раз стал комик и телеведущий Джимми Киммел. Список кинодеятелей, объявляющих лауреатов, еще не оглашен, но Академия, скорее всего, начнет объявлять имена в течение нескольких недель перед церемонией.

Как звезды «Барби» отреагировали на отсутствие номинаций у Марго Робби и Греты Гервиг

Райан Гослинг рассказал о своем разочаровании тем, что режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг и его звезда Марго Робби не были номинированы в двух главных категориях премии «Оскар», несмотря на то, что он сам был удостоен номинации на лучшего актера второго плана.

«Но нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, наиболее ответственных за создание этого ставшего легендарным и всемирно известным фильма».

Гервиг не была номинирована за лучшую режиссуру, но вместе со своим мужем Ноа Баумбаком была отмечена за лучший адаптированный сценарий, а Робби осталась без номинации за лучшую актрису, но была отмечена за лучшую картину как продюсер.

Гослинг сказал, что он «так счастлив» за свою коллегу по фильму Америку Ферреру, которая была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за исполнение роли Глории.

Феррера заявила, что она «невероятно разочарована» тем, что Робби и Гервиг не были номинированы в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший режиссер».

«То, чего Марго добилась как актриса, поистине невероятно», — сказала она, добавив, что Гервиг сделала «практически все, что может сделать режиссер, чтобы заслужить эту награду».

Где смотреть «Оскар-2024»

Церемония вручения премии «Оскар» в 2024 году будет транслироваться в прямом эфире на американском канале abc. Пользователи из России не смогут легально подключиться к телеканалу или стриминговым сервисам, на которых проводится трансляция, однако можно найти прямые эфиры на YouTube, VK и сторонних сайтах.

Многие киноблогеры проводят свои трансляции, где переводят слова актеров и ведущих, а также дают свои комментарии по поводу номинантов.

Важно: неофициальные трансляции часто блокируют, поэтому найти надежную бывает очень сложно.

Какие фильмы номинированы на «Оскар» в 2024 году

«Рамблер» предлагает посмотреть на список основных номинантов на главную премию кинематографа в 2024 году.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»

Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»

Сандра Хюллер, «Анатомия падения»

Кэри Маллиган, «Маэстро»

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучшая женская роль второго плана Джоди Фостер, «Дайана Найэд»

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Америка Феррера, «Барби»

Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»

Эмили Блант, «Оппенгеймер»

Лучший международный фильм «Идеальные дни»

«Зона интересов»

«Я — капитан»

«Общество снега»

«Учительская»