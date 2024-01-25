Евгений Цыганов пожаловался на нависшее проклятье на фоне съемок в «Мастере и Маргарите»
Актер Евгений Цыганов, который сыграл Мастера в экранизации культового романа Михаила Булгакова, рассказал mk.ru, что чувствовал нависшее над собой проклятье.
«Сегодня господа журналисты спрашивали меня о том, чувствовали ли мы над собой проклятье? Вы знаете, время от времени чувствуешь над собой проклятье, но думаешь: неужели это от того, что мы начали снимать этот фильм? Желаю вам всем такой жизни, в которой мы бы не чувствовали над собой проклятья», — отметил Цыганов.
Он также поблагодарил писателя за то, что он сумел написать замечательный роман "Мастер и Маргарита". Цыганов выразил сожаление в связи с тем, что Булгаков не застал современный мир.
Светская премьера "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина прошла накануне в московском кинотеатре "Октябрь". Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.
По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.
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