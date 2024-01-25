«Сегодня господа журналисты спрашивали меня о том, чувствовали ли мы над собой проклятье? Вы знаете, время от времени чувствуешь над собой проклятье, но думаешь: неужели это от того, что мы начали снимать этот фильм? Желаю вам всем такой жизни, в которой мы бы не чувствовали над собой проклятья», — отметил Цыганов.