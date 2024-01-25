Режиссер "Идентификации Борна" бойкотирует премьеру своего нового фильма

Режиссер Даг Лайман бойкотирует премьеру своего ремейка "Дома у дороги" в знак протеста против решения Amazon выпустить фильм сразу на платформе Prime Video. Об этом пишет Deadline.

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Премьера фильма "Дом у дороги" должна состояться на кинофестивале SXSW в марте, но Лайман сообщил, что не будет присутствовать на ней.

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По словам Лимана, его первоначальный план состоял в том, чтобы молча протестовать против решения Amazon транслировать фильм, который создан для большого экрана, но Amazon "вредит не только ему и его фильму", поэтому он решил высказаться.

Когда Amazon купила студию MGM, компания объявила, что вложит миллиард долларов в кинотеатральное кино, выпуская не менее 12 фильмов в год. Лайман заявил, что свои обещания Amazon не выполнила, так как его фильм выйдет сразу на стриминг.

Лайман объяснил, что он снял фильм для MGM, и Amazon картина очень понравилась, а отклик от прессы был весьма неплохой. Посмотревшие "Дом у дороги" отмечали, что он намного лучше и интереснее других хитов Лаймана, среди которых культовые "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит".

Что еще я мог дать студии? Оказывается, ничего. Потому что, вопреки их публичным заявлениям, Amazon не заинтересована в поддержке кинотеатров. Amazon будет транслировать "Дом у дороги" исключительно на платформе Amazon Prime. Amazon попросил меня и киносообщество довериться им и их публичным заявлениям о поддержке кинотеатров, а затем они развернулись и используют "Дом у дороги" для продажи сантехники.

Лайман завершил свое заявление, сказав, что он не против потокового вещания, но против того, чтобы "Amazon потрошил MGM и ее кинотеатральный бизнес".

"Дом у дороги" — ремейк одноименного фильма 1989 года с Патриком Суэйзи, рассказывающий о вышибале, который наводит порядок в маленьком городке. Несмотря на то, что отзывы о фильме были преимущественно негативными, картина собрала много денег в прокате и стала популярной среди массовой публики.

В ремейке Лаймана в главной роли снялся Джейк Джилленхол. В новой версии главный герой — бывший боец UFC, ставший вышибалой в местном клубе. Фильм создавался при сотрудничестве с UFC, и в нем сыграли сразу несколько звезд смешанных единоборств — например, в одной из сцен герой Джилленхола борется с Конором МакГрегором.